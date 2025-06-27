Чернишову обрали запобіжний захід – 120 млн грн застави

Олексій Чернишов (Фото: Facebook посадовця)

Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід для віцепрем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова – трохи більш ніж 120 млн грн застави. Засідання транслювалося на Youtube-каналі інстанції.

Суд присудив Чернишову 120 002 668 грн застави.

Окрім цього, на топчиновника поклали процесуальні обов'язки, зокрема не виїжджати з України без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.

Ці обов'язки Чернишов має виконувати впродовж двох місяців – до 27 серпня 2025 року. Утім, після цього терміну суд може продовжити запобіжний захід.