Чернишову обрали запобіжний захід – 120 млн грн застави
Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід для віцепрем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова – трохи більш ніж 120 млн грн застави. Засідання транслювалося на Youtube-каналі інстанції.
Суд присудив Чернишову 120 002 668 грн застави.
Окрім цього, на топчиновника поклали процесуальні обов'язки, зокрема не виїжджати з України без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
Ці обов'язки Чернишов має виконувати впродовж двох місяців – до 27 серпня 2025 року. Утім, після цього терміну суд може продовжити запобіжний захід.
- Чернишова підозрюють в участі у корупційній земельній схемі у бутність його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій. Слідство заявляє, що топпосадовець створив умови для передання земельної ділянки державному підприємству, яке потім уклало інвестиційні договори на її забудову. Водночас землю та будівлі на ній оцінили майже вп'ятеро дешевше від ринкової вартості.
- За реалізацію цієї схеми забудовник нібито надав посадовцям квартири зі значними знижками – по 1000-8000 грн за метр квадратний замість ринкових 30 000 грн. Загальну суму хабарів правоохоронці оцінюють у 16,8 млн грн, з яких 14,5 млн грн нібито призначалися для Чернишова. Сам топчиновник заперечує ці звинувачення.
- Напередодні отримання підозри віцепрем'єр прибув до України з закордонного відрядження. У медіа ширились дані, що він нібито не збирається повертатися через антикорупційне розслідування проти себе, Чернишов же назвав таку інформацію "кампанією дискредитації".