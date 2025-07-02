За віцепрем'єра Чернишова внесли заставу у 120 млн гривень

Заставу за Чернишова внесено в повному обсязі, визначеному в ухвалі слідчого судді

Олексій Чернишов (Фото: Facebook посадовця)

За віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу розміром 120 002 668 грн. Про це LIGA.net повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Після внесення застави міністр зобов’язується прибувати за першим викликом правоохоронців, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати з України без дозволу та не спілкуватися з низкою осіб.

2 липня Вищий антикорупційний суд не відсторонив віцепрем'єра, міністра національної єдності Чернишова від займаної посади.

Після засідання Чернишов подякував суду та назвав його рішення "виваженим та логічним".

"Також окремо хочу зазначити: попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі", – написав він.