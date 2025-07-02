За віцепрем'єра Чернишова внесли заставу у 120 млн гривень
За віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу розміром 120 002 668 грн. Про це LIGA.net повідомили у Вищому антикорупційному суді.
Після внесення застави міністр зобов’язується прибувати за першим викликом правоохоронців, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати з України без дозволу та не спілкуватися з низкою осіб.
2 липня Вищий антикорупційний суд не відсторонив віцепрем'єра, міністра національної єдності Чернишова від займаної посади.
Після засідання Чернишов подякував суду та назвав його рішення "виваженим та логічним".
"Також окремо хочу зазначити: попри чутки, Міністерство національної єдності України продовжує працювати в штатному режимі", – написав він.
- Чернишова підозрюють в участі у корупційній земельній схемі у бутність його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій. Слідство заявляє, що топпосадовець створив умови для передання земельної ділянки державному підприємству, яке потім уклало інвестиційні договори на її забудову. Водночас землю та будівлі на ній оцінили майже вп'ятеро дешевше від ринкової вартості.
- За реалізацію цієї схеми забудовник нібито надав посадовцям квартири зі значними знижками – по 1000-8000 грн за метр квадратний замість ринкових 30 000 грн. Загальну суму хабарів правоохоронці оцінюють у 16,8 млн грн, з яких 14,5 млн грн нібито призначалися для Чернишова. Сам топчиновник заперечує ці звинувачення.
- 27 червня Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді 120 млн грн застави.