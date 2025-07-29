Чернишов може бути пов'язаний з будівництвом елітних маєтків під Києвом – Bihus.Info
Справа НАБУ проти віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова щодо скандалу з хабарем у вигляді знижок на кілька квартир "підсвітила" ще кількох осіб – вони пов'язані з масштабним будівництвом у Козині Київської області на "мільйони доларів". Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
За даними журналістів, йдеться про майже вісім гектарів на березі річки Козинка в Обухівському райні Київської області. Землею офіційно розпоряджається компанія "Блум девелопмент", більшість гектарів разом з озером перебуває у її власності. З 2018 року Чернишов згадувався серед співвласників цієї фірми і саме після його появи у компанії розпочалося будівництво маєтків у Козині.
У 2019 році, перед тим як очолити Київську облдержадміністрацію, частка Чернишова була переписана на його дружину Світлану. Офіційно жінка вийшла з долі у 2023 році. Однак, як припускають журналісти з огляду на "корупційну справу", офіційний вихід був формальним, проєктом курують довірені особи.
Наразі часткою Чернишових володіє власниця компанії "Блум девелопмент" Лілія Лисенко, яка давно співпрацює з родиною Чернишова. Кілька разів вона отримувала зарплату від представництва австрійської компанії Чернишових, а згодом кілька років зі Світланою Чернишовою володіла "Блум девелопмент".
Однак журналісти звернули увагу, що жінка фігурує в матеріалах справи Чернишова. У 2024 році в неї провели обшук та вилучили техніку. Також у Лисенко знайшли листування, в якому обговорювалися умови продажу однієї з квартир, знижку на яку слідчі ідентифікують як хабар.
Також жінка є співзасновницею житлово-будівельного кооперативу "Сонячний берег", який фактично виступає замовником будівництва в Козині. У 2019 році Чернишов офіційно позичив кооперативу 3,6 млн грн. А у 2022 році співзасновницею "Сонячного берега" стала Інна Яцик.
Ця жінка також згадується у кримінальному провадженні. Кілька квартир, знижки на які слідчі ідентифікують як неправомірну вигоду Чернишову, записані на її родича – Святослава Малашка.
Наразі в Козині, як з'ясували журналісти, можна побачити чотири окремих маєтки, площа кожного становить близько 1000 кв.м. На платформах з продажу житла вартість подібних, але з ремонтом, становить приблизно $12,5 млн.
- 23 червня Чернишов отримав від НАБУ підозру в участі у корупційній земельній схемі під час його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій. Слідство заявляє, що топпосадовець створив умови для передання земельної ділянки державному підприємству, яке потім уклало інвестиційні договори на її забудову. Водночас землю та будівлі на ній оцінили майже вп'ятеро дешевше від ринкової вартості.
- Сам міністр назвав підозру необґрунтованою і заявив у суді, що жодних знижок не отримав.
- 27 червня Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді 120 млн грн застави.
- 2 липня Схеми з'ясували, що за віцепремʼєра внесли заставу дружина, приватна фірма та менеджерка. Платежі надходили в різні дні.
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