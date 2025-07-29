Чернишов може бути пов'язаний з будівництвом елітних маєтків під Києвом – Bihus.Info

Справа НАБУ проти міністра "засвітила" кількох осіб, які фігурують і в будівництві маєтків, і в його кримінальному провадженні

Олексій Чернишов (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

Справа НАБУ проти віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова щодо скандалу з хабарем у вигляді знижок на кілька квартир "підсвітила" ще кількох осіб – вони пов'язані з масштабним будівництвом у Козині Київської області на "мільйони доларів". Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, йдеться про майже вісім гектарів на березі річки Козинка в Обухівському райні Київської області. Землею офіційно розпоряджається компанія "Блум девелопмент", більшість гектарів разом з озером перебуває у її власності. З 2018 року Чернишов згадувався серед співвласників цієї фірми і саме після його появи у компанії розпочалося будівництво маєтків у Козині.

Ділянка в Козині (скриншот bihus.info)

У 2019 році, перед тим як очолити Київську облдержадміністрацію, частка Чернишова була переписана на його дружину Світлану. Офіційно жінка вийшла з долі у 2023 році. Однак, як припускають журналісти з огляду на "корупційну справу", офіційний вихід був формальним, проєктом курують довірені особи.

Наразі часткою Чернишових володіє власниця компанії "Блум девелопмент" Лілія Лисенко, яка давно співпрацює з родиною Чернишова. Кілька разів вона отримувала зарплату від представництва австрійської компанії Чернишових, а згодом кілька років зі Світланою Чернишовою володіла "Блум девелопмент".

Однак журналісти звернули увагу, що жінка фігурує в матеріалах справи Чернишова. У 2024 році в неї провели обшук та вилучили техніку. Також у Лисенко знайшли листування, в якому обговорювалися умови продажу однієї з квартир, знижку на яку слідчі ідентифікують як хабар.

Також жінка є співзасновницею житлово-будівельного кооперативу "Сонячний берег", який фактично виступає замовником будівництва в Козині. У 2019 році Чернишов офіційно позичив кооперативу 3,6 млн грн. А у 2022 році співзасновницею "Сонячного берега" стала Інна Яцик.

Ця жінка також згадується у кримінальному провадженні. Кілька квартир, знижки на які слідчі ідентифікують як неправомірну вигоду Чернишову, записані на її родича – Святослава Малашка.

Наразі в Козині, як з'ясували журналісти, можна побачити чотири окремих маєтки, площа кожного становить близько 1000 кв.м. На платформах з продажу житла вартість подібних, але з ремонтом, становить приблизно $12,5 млн.

Маєтки в Козині (фото: bihus.info)

Дім у Козині (скриншот bihus.info)