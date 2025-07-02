Схеми: За віцепремʼєра Чернишова внесли заставу дружина, приватна фірма та менеджерка

Журналісти назвали тих, хто вніс 120 млн грн застави за віцепремʼєра Чернишова

Олексій Чернишов (Фото: Facebook посадовця)

За віцепрем'єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави частинами в різні дні його дружина, приватна фірма, створена у квітні 2025 року, і менеджерка групи компаній DIM. Про це дізналися журналісти Схем (Радіо Свобода) з джерел у судових та правоохоронних органах.

Дружина Чернишова Світлана внесла одразу 10 млн грн і згодом ще 2668 грн. Декларація міністра за 2024 рік свідчить, що Світлані Чернишовій вистачило б заощаджень, щоб внести таку суму.

Найбільшу частину застави 66 млн покрило ТОВ "Форавто тор" з Дніпра, зареєстроване у квітні 2025 року. Компанія заявляє, що займається гуртовою торгівлею запчастин для автомобілів.

Директор і власник компанії – Едуард Мартиненко, який також управляє та володіє дніпровською компанією ТОВ "Кастомбуд". Її створили у червні цього року з основним видом діяльності "будівництво житлових та нежитлових будівель".

Едуард Мартиненко у коментарі журналістам підтвердив, що він керує "Форавто тор", однак до цього не чув, що його компанія внесла заставу за віцепрем’єр-міністра.

Директорка з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management) Дарія Бедя внесла 44 млн грн. Засновником DIM є забудовник Олександр Насіковський.

Його партнером у групі компаній у лютому 2025 року став бізнесмен, президент Федерації кіберспорту України Максим Кріппа, який володіє київським бізнес-центром "Парус", готелем "Україна", Міжнародним виставковим центром на лівому березі.

Олександр Насіковський відповів журналістам Схем і сказав, що не знав про внесення застави за Чернишова маркетинговою директоркою. За його словами, Дарія Бедя вирішила звільнитися з компанії цього тижня.

2 липня Вищий антикорупційний суд не відсторонив віцепрем'єра, міністра національної єдності Чернишова від займаної посади. Після засідання Чернишов подякував суду та назвав його рішення "виваженим та логічним".

Також 2 липня за віцепрем'єр-міністра Чернишова внесли заставу розміром 120 002 668 грн.