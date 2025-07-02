Схеми: За віцепремʼєра Чернишова внесли заставу дружина, приватна фірма та менеджерка
За віцепрем'єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави частинами в різні дні його дружина, приватна фірма, створена у квітні 2025 року, і менеджерка групи компаній DIM. Про це дізналися журналісти Схем (Радіо Свобода) з джерел у судових та правоохоронних органах.
Дружина Чернишова Світлана внесла одразу 10 млн грн і згодом ще 2668 грн. Декларація міністра за 2024 рік свідчить, що Світлані Чернишовій вистачило б заощаджень, щоб внести таку суму.
Найбільшу частину застави 66 млн покрило ТОВ "Форавто тор" з Дніпра, зареєстроване у квітні 2025 року. Компанія заявляє, що займається гуртовою торгівлею запчастин для автомобілів.
Директор і власник компанії – Едуард Мартиненко, який також управляє та володіє дніпровською компанією ТОВ "Кастомбуд". Її створили у червні цього року з основним видом діяльності "будівництво житлових та нежитлових будівель".
Едуард Мартиненко у коментарі журналістам підтвердив, що він керує "Форавто тор", однак до цього не чув, що його компанія внесла заставу за віцепрем’єр-міністра.
Директорка з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management) Дарія Бедя внесла 44 млн грн. Засновником DIM є забудовник Олександр Насіковський.
Його партнером у групі компаній у лютому 2025 року став бізнесмен, президент Федерації кіберспорту України Максим Кріппа, який володіє київським бізнес-центром "Парус", готелем "Україна", Міжнародним виставковим центром на лівому березі.
Олександр Насіковський відповів журналістам Схем і сказав, що не знав про внесення застави за Чернишова маркетинговою директоркою. За його словами, Дарія Бедя вирішила звільнитися з компанії цього тижня.
2 липня Вищий антикорупційний суд не відсторонив віцепрем'єра, міністра національної єдності Чернишова від займаної посади. Після засідання Чернишов подякував суду та назвав його рішення "виваженим та логічним".
Також 2 липня за віцепрем'єр-міністра Чернишова внесли заставу розміром 120 002 668 грн.
- Чернишова підозрюють в участі у корупційній земельній схемі під час його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій. Слідство заявляє, що топпосадовець створив умови для передання земельної ділянки державному підприємству, яке потім уклало інвестиційні договори на її забудову. Водночас землю та будівлі на ній оцінили майже вп'ятеро дешевше від ринкової вартості.
- 27 червня Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді 120 млн грн застави.