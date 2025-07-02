Схемы: За вице-премьера Чернышова внесли залог жена, частная фирма и менеджер

Журналисты назвали тех, кто внес 120 млн грн залога за вице-премьера Чернышова

Алексей Чернышов (Фото: Facebook чиновника)

Заместитель премьер-министра, министр по вопросам национальной интеграции Алексей Чернышов был освобожден под залог в 120 млн грн, который в разные дни внесли его жена, частная фирма, созданная в апреле 2025 года, и менеджер группы компаний DIM. Об этом узнали журналисты Схем (Радио Свобода) из источников в судебных и правоохранительных органах.

Жена Чернышова, Светлана, внесла сразу 10 млн грн, а затем еще 2668 грн. Декларация министра за 2024 год свидетельствует о том, что у Светланы Чернышовой было достаточно сбережений, чтобы внести такую сумму.