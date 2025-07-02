Схемы: За вице-премьера Чернышова внесли залог жена, частная фирма и менеджер
Заместитель премьер-министра, министр по вопросам национальной интеграции Алексей Чернышов был освобожден под залог в 120 млн грн, который в разные дни внесли его жена, частная фирма, созданная в апреле 2025 года, и менеджер группы компаний DIM. Об этом узнали журналисты Схем (Радио Свобода) из источников в судебных и правоохранительных органах.
Жена Чернышова, Светлана, внесла сразу 10 млн грн, а затем еще 2668 грн. Декларация министра за 2024 год свидетельствует о том, что у Светланы Чернышовой было достаточно сбережений, чтобы внести такую сумму.
Наибольшую часть залога в 66 млн покрыло ООО "Форавто тор" из Днепра, зарегистрированное в апреле 2025 года. Компания заявляет, что занимается оптовой торговлей автозапчастями.
Директор и владелец компании – Эдуард Мартыненко, который также управляет и владеет днепровской компанией ООО "Кастомбуд". Она была создана в июне этого года с основным видом деятельности "строительство жилых и нежилых зданий".
Эдуард Мартыненко в комментарии журналистам подтвердил, что он управляет компанией "Форавто тор", однако до этого не слышал, что его компания внесла залог за заместителя премьер-министра.
Директор по маркетингу группы компаний DIM (Development Investment Management) Дарья Бедя внесла 44 млн грн. Основателем DIM является застройщик Александр Насиковский.
В феврале 2025 года его партнером в группе компаний стал бизнесмен, президент Федерации киберспорта Украины Максим Криппа, которому принадлежат киевские бизнес-центр "Парус", гостиница "Украина", Международный выставочный центр на левом берегу.
Александр Насиковский ответил журналистам Схем и сказал, что не знал о внесении залога за Чернышова маркетинговым директором. По его словам, Дарья Бедя решила уволиться из компании на этой неделе.
2 июля Высший антикоррупционный суд не отстранил от должности заместителя премьер-министра, министра национальной интеграции Чернышова. После заседания Чернышов поблагодарил суд и назвал его решение "сбалансированным и логичным".
Также 2 июля за вице-премьер-министра Чернышова внесли залог в размере 120 002 668 грн.
- Чернышова подозревают в участии в коррупционной схеме, связанной с землей, во время его работы на посту министра развития общин и территорий. Следствие утверждает, что высокопоставленный чиновник создал условия для передачи земельного участка государственному предприятию, которое затем заключило инвестиционные договоры на его застройку. При этом земля и здания на ней были оценены почти в пять раз дешевле рыночной стоимости.
- 27 июня Чернышову была избрана мера пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.