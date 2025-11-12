УП: Второй раз подозреваемый Чернышов посетил военную разведку

Алексей Чернышов (Фото: пресс-служба Нафтогаза)

12 ноября бывший вице-премьер, министр единства и экс-глава правления Нафтогаза Алексей Чернышов, который накануне получил второе подозрение от антикоррупционных органов, посетил здание Главного управления разведки, утверждает издание "Украинская правда".

По словам медиа, подробности визита пока неизвестны.

Ранее источники УП сообщали, что именно военная разведка занималась возвращением Чернышева из-за границы в июне, перед тем, как он получил первое подозрение.

"Поэтому нынешний визит Чернышова в разведку вызывает вопросы – в частности, может ли он быть связан с попыткой бегства из страны", – заявляет медиа.

В то же время его собеседники в Высшем антикоррупционном суде сообщили, что ходатайство об избрании меры пресечения для Чернышова еще не поступали в суд.

На данный момент ГУР не комментировало эту информацию.