Суд відправив Чернишова під варту із заставою понад 51 млн грн

Ексвіцепремʼєра арештували терміном на два місяці у справі про корупцію в енергетиці

Олексій Чернишов (Фото: Facebook-акаунт політика)

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення відправити колишнього віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова під варту на два місяці із можливістю внесення застави. Про це стало відомо із трансляції судового засідання.

Суддя вирішив застосувати до колишнього міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто 16 січня 2025 року включно.

ВАКС визначив заставу підозрюваному у розмірі 51,6 млн грн.

У випадку, якщо Чернишов внесе заставу, на нього будуть покладені такі обов’язки: прибувати до правоохоронців за першою вимогою, не відлучатися з Київської області без дозволу детективів та прокурорів, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування із фігурантами справи, а також здати паспорти для виїзду за кордон.

Водночас ВАКС відмовив у задоволенні клопотань про взяття Чернишова на поруки.