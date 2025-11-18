Суд відправив Чернишова під варту із заставою понад 51 млн грн
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення відправити колишнього віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова під варту на два місяці із можливістю внесення застави. Про це стало відомо із трансляції судового засідання.
Суддя вирішив застосувати до колишнього міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто 16 січня 2025 року включно.
ВАКС визначив заставу підозрюваному у розмірі 51,6 млн грн.
У випадку, якщо Чернишов внесе заставу, на нього будуть покладені такі обов’язки: прибувати до правоохоронців за першою вимогою, не відлучатися з Київської області без дозволу детективів та прокурорів, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування із фігурантами справи, а також здати паспорти для виїзду за кордон.
Водночас ВАКС відмовив у задоволенні клопотань про взяття Чернишова на поруки.
- 11 листопада НАБУ і САП повідомили колишньому віцепрем’єру про підозру у незаконному збагаченні. За даними правоохоронців, він є фігурантом справи про корупцію в енергетиці "Мідас" на псевдо Че Гевара.
- 12 листопада УП повідомила, що вдруге підозрюваний Чернишов відвідав воєнну розвідку. Подробиці невідомі, а сам візит "викликає питання".
- 14 листопада НАБУ й САП вручили Чернишову клопотання про тримання його під вартою.
Коментарі (0)