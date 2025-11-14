НАБУ: ексміністр Чернишов отримав запобіжний захід – узяття під варту
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомило, що колишньому віцепрем’єр-міністру вручили клопотання про тримання його під вартою.
Правоохоронці не повідомляють ім'я фігуранта, але, згідно з деталями справи, йдеться про Олексія Чернишова.
Правоохоронці з'ясували, що експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" – місця, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, у рамках корупційної схеми з НАЕК "Енергоатом".
Детективи задокументували передання підозрюваному та його довіреній особі (дружині Світлані) понад $1,2 млн та майже 100 000 євро готівкою. Експосадовця підозрюють у незаконному збагаченні.
- 12 листопада Українська правда повідомила, що вдруге підозрюваний Чернишов відвідав воєнну розвідку. Подробиці невідомі, а сам візит "викликає питання".
- Того ж дня президент виступив за відставку ексміністра енергетики Германа Галущенка та його наступниці Світлани Гринчук. Вони обоє вже написали заяви про звільнення.
- 13 листопада ВАКС завершив обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі "Мідас", усі затримані – в СІЗО. Однак за двох фігуранток "плівок Міндіча" внесли заставу того ж дня.
