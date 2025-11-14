НАБУ: ексміністр Чернишов отримав запобіжний захід – узяття під варту

Олексій Чернишов (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомило, що колишньому віцепрем’єр-міністру вручили клопотання про тримання його під вартою.

Правоохоронці не повідомляють ім'я фігуранта, але, згідно з деталями справи, йдеться про Олексія Чернишова.

Правоохоронці з'ясували, що експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" – місця, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, у рамках корупційної схеми з НАЕК "Енергоатом".

Детективи задокументували передання підозрюваному та його довіреній особі (дружині Світлані) понад $1,2 млн та майже 100 000 євро готівкою. Експосадовця підозрюють у незаконному збагаченні.