НАБУ: экс-министр Чернышов получил меру пресечения – взятие под стражу
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщило, что бывшему вице-премьер-министру вручили ходатайство о содержании его под стражей.
Правоохранители не сообщают имя фигуранта, но согласно деталям дела, речь идет об Алексее Чернышеве.
Правоохранители выяснили, что экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" – места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем, в рамках коррупционной схемы с НАЭК "Энергоатом".
Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу (жене Светлане) более $1,2 млн и почти 100 000 евро наличными. Экс-чиновника подозревают в незаконном обогащении.
- 12 ноября Украинская правда сообщила, что во второй раз подозреваемый Чернышов посетил военную разведку. Подробности неизвестны, а сам визит "вызывает вопросы".
- В тот же день президент выступил за отставку экс-министра энергетики Германа Галущенко и его преемницы Светланы Гринчук. Они оба уже написали заявления об увольнении.
- 13 ноября ВАКС завершил избрание меры пресечения подозреваемым по делу "Мидас", все задержанные – в СИЗО. Однако за двух фигуранток "пленок Миндича" внесли залог в тот же день.
