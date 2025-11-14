НАБУ: экс-министр Чернышов получил меру пресечения – взятие под стражу

Алексей Чернышов (Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov)

Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщило, что бывшему вице-премьер-министру вручили ходатайство о содержании его под стражей.

Правоохранители не сообщают имя фигуранта, но согласно деталям дела, речь идет об Алексее Чернышеве.

Правоохранители выяснили, что экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" – места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем, в рамках коррупционной схемы с НАЭК "Энергоатом".

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу (жене Светлане) более $1,2 млн и почти 100 000 евро наличными. Экс-чиновника подозревают в незаконном обогащении.