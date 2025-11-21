Глава держави натякнув депутатам, що керівник Офісу Єрмак – "його" глава ОП, а не фракції, повідомив співбесідник LIGA.net

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак (Ілюстративне фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з фракцією Слуги народу, що повернеться до кадрових питань після закінчення двох критичних тижнів міжнародних переговорів. Про це авторці LIGA.net Марині Шашковій розповів один із депутатів СН, який був на заході.

За його словами, президент розповів нардепам, що два найближчі тижні для нього є ключовими в дипломатичному плані й що він "не збирається зраджувати Україну".

Читайте також План Віткоффа-Дмітрієва. Що у Брюсселі говорять про залаштункові ігри

Глава держави наголосив, що попереду в нього інтенсивні переговори з міжнародними партнерами, включно з запланованою розмовою з президентом США Дональдом Трампом, повідомив співбесідник.

"Він [Зеленський] сказав, що в нього зараз критичні два тижні міжнародних домовленостей. Що будуть і розмови, і зустрічі всюди", – розповів нардеп.

Водночас президент не конкретизував питання умов або "28 пунктів" мирного плану, які могли б обговорюватися на перемовинах, зауважив обранець.

"Ми ж не знаємо, які там пункти. Це лише його рівень", – додав співбесідник.

Також на зустрічі йшлося про кадрові рішення. За словами нардепа, глава держави заявив, що повернеться до цього питання після завершення дипломатичного циклу.

Однак президент не озвучив конкретики. Нардеп розповів: "Він і не спростовував, і не підтверджував можливих рішень. Сказав лише, що кадрові питання – після міжнародки".

Співрозмовець додав: Зеленський натякнув депутатам, що керівник Офісу Андрій Єрмак – "його глава ОП, а не фракції".

Інший нардеп з СН також анонімно розповів LIGA.net, що під час зустрічі з фракцією президент прокоментував питання відставки Єрмака, заявивши, що кадрові зміни будуть, але, "можливо, далі".