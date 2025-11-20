Зеленський прокоментував можливі відставки в Офісі президента – джерело
Під час зустрічі з фракцією Слуги народу президент Володимир Зеленський прокоментував питання відставки керівника свого Офісу Андрія Єрмака, заявивши, що займеться кадровими питаннями. Про це LIGA.net розповів співрозмовник в СН.
За його словами, глава держави заявив, що кадрові зміни будуть, але "можливо далі".
Зеленський казав, що "займеться" кадровими питаннями в ОП, й що це є його відповідальністю, додав співрозмовець.
Він зазначив, що прямого питання про звільнення Єрмака не було.
Раніше видання Українська правда з посиланням на анонімного учасника зустрічі писало, що Зеленський "дав зрозуміти", що відставки Єрмака не буде. Співрозмовник LIGA.net цього не підтвердив.
"Питання щодо зняття Андрія Єрмака з посади буде вирішено Володимиром Зеленським. Він не став детально коментувати це, але сказав, що він думає про кадрові рішення і в найближчий час буде приймати рішення", – розповіла нардепка від "слуг" Єлизавета Ясько.
Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента заявило, що Єрмака не звільнятимуть. Співрозмовник медіа в СН заявив, що Кабінет міністрів також не йтиме у відставку.
Згодом Зеленський сам прокоментував зустріч з фракцією у вечірньому зверненні: "Були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом".
Президент повідомив, що "будуть рішення, які допоможуть цьому", але не навів інших деталей.
Також він не згадав про відставки.
Судячи з фото, опублікованих ОП, Єрмак брав участь у переговорах зі Сполученими Штатами стосовно нового мирного плану.
- Раніше, 18 листопада, після відповідних чуток у медіа, нардеп від СН Веніславський заявив, що Єрмак має піти у відставку після корупційного скандалу в енергетиці.
- Наступного дня частина "слуг" виступила за створення коаліції національної стійкості та нового уряду, однак глава СН у Раді Арахамія заявив, що це не є позицією фракції та партії.
