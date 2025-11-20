Зеленский прокомментировал возможные отставки в Офисе президента – источник

Глава государства заявил, что кадровые изменения будут, но "возможно дальше", заявил собеседник LIGA.net

Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Иллюстративное фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Во время встречи с фракцией Слуги народа президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос отставки руководителя своего Офиса Андрея Ермака, заявив, что займется кадровыми вопросами. Об этом LIGA.net рассказал собеседник в СН.

По его словам, глава государства заявил, что кадровые изменения будут, но "возможно дальше".

Зеленский говорил, что "займется" кадровыми вопросами в ОП, и что это является его ответственностью, добавил собеседник.

Он отметил, что прямого вопроса об увольнении Ермака не было.

Ранее издание Украинская правда со ссылкой на анонимного участника встречи писало, что Зеленский "дал понять", что отставки Ермака не будет. Собеседник LIGA.net этого не подтвердил.

"Вопрос о снятии Андрея Ермака с должности будет решен Владимиром Зеленским. Он не стал подробно комментировать это, но сказал, что он думает о кадровых решениях и в ближайшее время будет принимать решение", – рассказала нардеп от "слуг" Елизавета Ясько.

Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента заявило, что Ермака не будут увольнять. Собеседник медиа в СН заявил, что Кабинет министров также не будет уходить в отставку.

Впоследствии Зеленский сам прокомментировал встречу с фракцией в вечернем обращении: "Были разные вопросы, были и чувствительные вопросы. Но договоренность, она очевидна – каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом".

Президент сообщил, что "будут решения, которые помогут этому", но не привел других деталей.

Также он не упомянул об отставках.

Судя по фото, опубликованных ОП, Ермак участвовал в переговорах с Соединенными Штатами насчет нового мирного плана.