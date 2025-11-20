Трамп за новый мирный план, работал не только Уиткофф и говорили с обеими сторонами – Белый дом
Президент США Дональд Трамп поддерживает новый американский мирный план, над ним работал не только спецпосланник Стив Уиткофф, но и государственный секретарь Марко Рубио, а переговоры велись и с Украиной, и с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга в Белом доме.
"Специальный посланник Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом в течение последнего месяца. Они взаимодействовали с обеими сторонами, Россией и Украиной, равноправно, чтобы понять, на что эти страны готовы пойти, чтобы достичь длительного и устойчивого мира", – заявила чиновница, добавив, что такой подход сработал во время урегулирования в секторе Газа.
Она также указала, что встречи госсекретаря и спецпосланника с представителями Украины относительно этого плана происходили и на прошлой неделе.
Ливитт рассказала, что переговоры и с РФ, и с Украиной продолжаются.
Пресс-секретарь отметила, что не предоставит деталей "поскольку это продолжается и постоянно меняется", однако отметила, что Трамп поддерживает этот план.
"Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы воплотить его", – отметила чиновница.
Относительно переговоров президента Владимира Зеленского и министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла в Киеве, Ливитт заявила, что последний был "очень оптимистичным" после встречи.
"Поэтому еще раз: мы ведем конструктивные переговоры с обеими сторонами о прекращении этой войны", – отметила она.
Отдельно Ливитт опровергла данные медиа о том, что новый план предусматривает значительные уступки от Украины, и не требует много от России.
"Вы читали сообщения от одной стороны войны", – отметила чиновница. Вероятно, она имела в виду РФ.
Ранее госсекретарь Рубио заявлял, что для завершения войны на "сложные" уступки должны пойти и Украина, и Россия.
- Вечером 20 ноября президент Зеленский официально получил от США проект нового мирного плана – Киев и Вашингтон согласились работать над пунктами документа для "достойного окончания" войны РФ против Украины.
- Временно поверенная США в Украине заявила о "чрезвычайно конструктивные переговоры".
- Новые переговоры происходят на фоне слухов о якобы тайный план, созданный Штатами и РФ, который был составлен без Европы и Киева.
- В медиа со ссылкой на анонимных собеседников публикуются якобы детали этого плана, в частности те, которые предусматривают территориальные и другие уступки в пользу РФ. Однако официально об этом не сообщалось.
