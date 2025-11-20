Трамп за новый мирный план, работал не только Уиткофф и говорили с обеими сторонами – Белый дом

Ливитт опровергла, что новый план США предусматривает значительные уступки от Украины, и не требует много от России

Кэролайн Ливитт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп поддерживает новый американский мирный план, над ним работал не только спецпосланник Стив Уиткофф, но и государственный секретарь Марко Рубио, а переговоры велись и с Украиной, и с Россией. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга в Белом доме.

"Специальный посланник Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом в течение последнего месяца. Они взаимодействовали с обеими сторонами, Россией и Украиной, равноправно, чтобы понять, на что эти страны готовы пойти, чтобы достичь длительного и устойчивого мира", – заявила чиновница, добавив, что такой подход сработал во время урегулирования в секторе Газа.

Она также указала, что встречи госсекретаря и спецпосланника с представителями Украины относительно этого плана происходили и на прошлой неделе.

Ливитт рассказала, что переговоры и с РФ, и с Украиной продолжаются.

Пресс-секретарь отметила, что не предоставит деталей "поскольку это продолжается и постоянно меняется", однако отметила, что Трамп поддерживает этот план.

"Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон, и мы очень упорно работаем над тем, чтобы воплотить его", – отметила чиновница.

Относительно переговоров президента Владимира Зеленского и министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла в Киеве, Ливитт заявила, что последний был "очень оптимистичным" после встречи.

"Поэтому еще раз: мы ведем конструктивные переговоры с обеими сторонами о прекращении этой войны", – отметила она.

Отдельно Ливитт опровергла данные медиа о том, что новый план предусматривает значительные уступки от Украины, и не требует много от России.

"Вы читали сообщения от одной стороны войны", – отметила чиновница. Вероятно, она имела в виду РФ.

Ранее госсекретарь Рубио заявлял, что для завершения войны на "сложные" уступки должны пойти и Украина, и Россия.