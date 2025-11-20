Трамп за новий мирний план, працював не лише Віткофф й говорили з обома сторонами – повна заява США

Лівітт заперечила, що новий план США передбачає значні поступки від України, і не вимагає багато від Росії

Керолайн Лівітт (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп підтримує новий американський мирний план, над ним працював не лише спецпосланець Стів Віткофф, але й державний секретар Марко Рубіо, а перемовини велись і з Україною, і з Росією. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу у Білому домі.

"Спеціальний посланник Віткофф і Марко Рубіо тихо працювали над планом впродовж останнього місяця. Вони взаємодіяли з обома сторонами, Росією та Україною, рівноправно, щоб зрозуміти, на що ці країни готові піти, щоб досягти тривалого і стійкого миру", – заявила чиновниця, додавши, що такий підхід спрацював під час врегулювання у секторі Гази.

Вона також вказала, що зустрічі держсекретаря та спецпосланця з представниками України щодо цього плану відбувалися й минулого тижня.

Лівітт розповіла, що переговори і з РФ, і з Україною продовжуються.

Речниця зазначила, що не надасть деталей "оскільки це триває і постійно змінюється", однак зауважила, що Трамп підтримує цей план.

"Це хороший план як для Росії, так і для України, і ми вважаємо, що він повинен бути прийнятним для обох сторін, і ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб утілити його", – зазначила посадовиця.

Стосовно переговорів президента Володимира Зеленського та міністра Сухопутних військ США Деніела Дрісколла у Києві, Лівітт заявила, що останній був "дуже оптимістичним" після зустрічі.

"Тож ще раз: ми ведемо конструктивні переговори з обома сторонами щодо припинення цієї війни", – зауважила вона.

Окремо Лівітт заперечила дані медіа про те, що новий план передбачає значні поступки від України, і не вимагає багато від Росії.

"Ви читали повідомлення від однієї сторони війни", – зазначила чиновниця. Ймовірно, вона мала на увазі РФ.

Раніше держсекретар Рубіо заявляв, що для завершення війни на "складні" поступки повинні піти і Україна, і Росія.