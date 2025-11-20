Трамп за новий мирний план, працював не лише Віткофф й говорили з обома сторонами – повна заява США
Президент США Дональд Трамп підтримує новий американський мирний план, над ним працював не лише спецпосланець Стів Віткофф, але й державний секретар Марко Рубіо, а перемовини велись і з Україною, і з Росією. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу у Білому домі.
"Спеціальний посланник Віткофф і Марко Рубіо тихо працювали над планом впродовж останнього місяця. Вони взаємодіяли з обома сторонами, Росією та Україною, рівноправно, щоб зрозуміти, на що ці країни готові піти, щоб досягти тривалого і стійкого миру", – заявила чиновниця, додавши, що такий підхід спрацював під час врегулювання у секторі Гази.
Вона також вказала, що зустрічі держсекретаря та спецпосланця з представниками України щодо цього плану відбувалися й минулого тижня.
Лівітт розповіла, що переговори і з РФ, і з Україною продовжуються.
Речниця зазначила, що не надасть деталей "оскільки це триває і постійно змінюється", однак зауважила, що Трамп підтримує цей план.
"Це хороший план як для Росії, так і для України, і ми вважаємо, що він повинен бути прийнятним для обох сторін, і ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб утілити його", – зазначила посадовиця.
Стосовно переговорів президента Володимира Зеленського та міністра Сухопутних військ США Деніела Дрісколла у Києві, Лівітт заявила, що останній був "дуже оптимістичним" після зустрічі.
"Тож ще раз: ми ведемо конструктивні переговори з обома сторонами щодо припинення цієї війни", – зауважила вона.
Окремо Лівітт заперечила дані медіа про те, що новий план передбачає значні поступки від України, і не вимагає багато від Росії.
"Ви читали повідомлення від однієї сторони війни", – зазначила чиновниця. Ймовірно, вона мала на увазі РФ.
Раніше держсекретар Рубіо заявляв, що для завершення війни на "складні" поступки повинні піти і Україна, і Росія.
- Увечері 20 листопада президент Зеленський офіційно отримав від США проєкт нового мирного плану – Київ та Вашингтон погодилися працювати над пунктами документа для "гідного закінчення" війни РФ проти України.
- Тимчасово повірена США в Україні заявила про "надзвичайно конструктивні переговори".
- Нові перемовини відбуваються на тлі чуток про нібито таємний план, створений Штатами та РФ, який було складено без Європи та Києва.
- У медіа з посиланням на анонімних співрозмовників публікуються нібито деталі цього плану, зокрема ті, що передбачають територіальні й інші поступки на користь РФ. Однак офіційно про це не повідомлялось.
