Мирний план Трампа: американське посольство прокоментувало зустріч із Зеленським
Тимчасово повірена США в Україні Джулі Девіс позитивно прокоментувала переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо нового мирного плану керівника Штатів Дональда Трампа. Заяву чиновниці опублікувало американське посольство у Києві.
"Міністр армії [Сухопутних військ] США Ден Дрісколл і я мали надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом сьогодні – усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни", – сказала Девіс.
Дипломатка додала, що ситуація нарешті "складається на користь миру", на котрий "так довго чекали" українці.
Раніше, ввечері 20 листопада, Офіс президента повідомив, що Зеленський офіційно отримав від Америки проєкт нового мирного плану.
За результатами переговорів, Київ та Вашингтон погодилися працювати над пунктами документа для "гідного закінчення" війни, зазначала українська сторона. Однак інших подробиць щодо документа наразі невідомо.
- Нові перемовини відбуваються на тлі чуток про нібито таємний план, створений Штатами та РФ, який було складено без Європи та Києва.
- У медіа з посиланням на анонімних співрозмовників публікуються нібито деталі цього плану, зокрема ті, що передбачають територіальні й інші поступки на користь РФ. Однак офіційно про це не повідомлялось.
- Тим часом держсекретар США Рубіо заявив, що для завершення російсько-української війни на "складні" поступки повинні піти обидві країни.
