Мирный план Трампа: американское посольство прокомментировало встречу с Зеленским

Дэвис заявила о "чрезвычайно конструктивных переговорах" США с руководством Украины

Джули Дэвис (Фото: Facebook посольства)

Временно поверенная США в Украине Джули Дэвис положительно прокомментировала переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительно нового мирного плана руководителя Штатов Дональда Трампа. Заявление чиновницы опубликовало американское посольство в Киеве.

"Министр армии [Сухопутных войск] США Дэн Дрисколл и я имели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня – все разделяют видение президента Трампа по завершению этой войны", – сказала Дэвис.

Читайте также План Уиткоффа-Дмитриева. Что в Брюсселе говорят о закулисных играх

Дипломат добавила, что ситуация наконец "складывается в пользу мира", который "так долго ждали" украинцы.

Ранее, вечером 20 ноября, Офис президента сообщил, что Зеленский официально получил от Америки проект нового мирного плана.

По результатам переговоров, Киев и Вашингтон согласились работать над пунктами документа для "достойного окончания" войны, отмечала украинская сторона. Однако других подробностей относительно документа пока неизвестно.