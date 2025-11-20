Мирный план Трампа: американское посольство прокомментировало встречу с Зеленским
Временно поверенная США в Украине Джули Дэвис положительно прокомментировала переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительно нового мирного плана руководителя Штатов Дональда Трампа. Заявление чиновницы опубликовало американское посольство в Киеве.
"Министр армии [Сухопутных войск] США Дэн Дрисколл и я имели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня – все разделяют видение президента Трампа по завершению этой войны", – сказала Дэвис.
Дипломат добавила, что ситуация наконец "складывается в пользу мира", который "так долго ждали" украинцы.
Ранее, вечером 20 ноября, Офис президента сообщил, что Зеленский официально получил от Америки проект нового мирного плана.
По результатам переговоров, Киев и Вашингтон согласились работать над пунктами документа для "достойного окончания" войны, отмечала украинская сторона. Однако других подробностей относительно документа пока неизвестно.
- Новые переговоры происходят на фоне слухов о якобы тайном плане, созданном Штатами и РФ, который был составлен без Европы и Киева.
- В медиа со ссылкой на анонимных собеседников публикуются якобы детали этого плана, в частности те, которые предусматривают территориальные и другие уступки в пользу РФ. Однако официально об этом не сообщалось.
- Тем временем госсекретарь США Рубио заявил, что для завершения российско-украинской войны на "сложные" уступки должны пойти обе страны.
