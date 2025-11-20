NBC News: Трамп одобрил новый 28-пунктный план завершения войны России против Украины

Президент США уже якобы утвердил план, однако рамки мирного соглашения все еще нуждаются в представлении Украине

Дональд Трамп (Фото: KIM KYUNG-HOON / EPA)

Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил 28-пунктный план мирного урегулирования российско-украинской войны, который чиновники администрации скрыто разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванного собеседника в администрации Трампа.

По словам чиновника, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять американского президента Джаред Кушнер.

"План сосредоточен на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения длительного мира. Он включает то, к чему Украина стремится и нуждается для достижения длительного мира", – сказал собеседник журналистов.

Чиновник не раскрыл деталей плана, который, по его мнению, все еще находится на определенном этапе переговоров с ключевыми вовлеченными сторонами.

Трое американских чиновников сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще нуждаются в представлении украинцам, и что время завершения разработки проекта плана совпало с визитом представителей армии США в Украину.

Американская делегация прибыла в Киев 19 ноября с двумя миссиями: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возродить мирный процесс, сообщили два американских чиновника, европейский чиновник и собеседник, приближенный к украинскому правительству.

Чиновник Пентагона заявил, что министра армии США Дена Дрисколла проинформировали о 28-пунктном плане, но это не было главной темой его встречи в Киеве.