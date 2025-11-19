Axios: США тайно консультируются с Россией по разработке нового плана завершения войны

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Администрация американского президента Дональда Трампа тайно консультируется с Москвой для разработки нового плана прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных официальных лиц США и России.

Документ из 28 пунктов разделен на четыре части: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Остается неясным, как именно этот план предлагает урегулировать такие спорные вопросы, как территориальный контроль на востоке Украины.

Высокопоставленный российский чиновник заявил изданию, что он "настроен оптимистично". В то же время неизвестно, как на этот план отреагируют Украина и европейские партнеры.

По словам неназванного американского чиновника, процессом руководит специальный представитель Трампа. Стив Виткофф. Он подробно обсудил план с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.

По словам Дмитриева, идея заключается в том, чтобы взять принципы, согласованные Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в августе, а также подготовить предложение по урегулированию войны, восстановлению отношений между США и Россией и решению вопросов безопасности.

Спецпосланник Путина выразил оптимизм по поводу шансов на успех сделки, заявив, что в отличие от предыдущих попыток, "мы чувствуем, что российскую позицию действительно слышат".

По его словам, письменный документ планируется подготовить к следующей встрече Трампа и Путина.

Украинские и американские чиновники сообщили Axios, что Уиткофф должен был встретиться с президентом. Владимиром Зеленским в Турции 19 ноября, но отложил свою поездку.

Украинский чиновник подтвердил, что ранее Уиткофф обсуждал этот план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Рустемом Умеровым.

"Мы знаем, что американцы над чем-то работают", – заявил украинский чиновник.

Американский чиновник подтвердил, что Белый дом уже информирует о плане не только Украину, но и европейских партнеров. По его словам, США считают, что могут привлечь Киев и Европу к поддержке инициативы, и документ будет адаптирован в соответствии с предложениями сторон.

"Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для реализации этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", – добавил американский собеседник.