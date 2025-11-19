Axios: США тайно консультируются с Россией по разработке нового плана завершения войны
Администрация американского президента Дональда Трампа тайно консультируется с Москвой для разработки нового плана прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванных официальных лиц США и России.
Документ из 28 пунктов разделен на четыре части: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Остается неясным, как именно этот план предлагает урегулировать такие спорные вопросы, как территориальный контроль на востоке Украины.
Высокопоставленный российский чиновник заявил изданию, что он "настроен оптимистично". В то же время неизвестно, как на этот план отреагируют Украина и европейские партнеры.
По словам неназванного американского чиновника, процессом руководит специальный представитель Трампа. Стив Виткофф. Он подробно обсудил план с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.
По словам Дмитриева, идея заключается в том, чтобы взять принципы, согласованные Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в августе, а также подготовить предложение по урегулированию войны, восстановлению отношений между США и Россией и решению вопросов безопасности.
Спецпосланник Путина выразил оптимизм по поводу шансов на успех сделки, заявив, что в отличие от предыдущих попыток, "мы чувствуем, что российскую позицию действительно слышат".
По его словам, письменный документ планируется подготовить к следующей встрече Трампа и Путина.
Украинские и американские чиновники сообщили Axios, что Уиткофф должен был встретиться с президентом. Владимиром Зеленским в Турции 19 ноября, но отложил свою поездку.
Украинский чиновник подтвердил, что ранее Уиткофф обсуждал этот план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Рустемом Умеровым.
"Мы знаем, что американцы над чем-то работают", – заявил украинский чиновник.
Американский чиновник подтвердил, что Белый дом уже информирует о плане не только Украину, но и европейских партнеров. По его словам, США считают, что могут привлечь Киев и Европу к поддержке инициативы, и документ будет адаптирован в соответствии с предложениями сторон.
"Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для реализации этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", – добавил американский собеседник.
- 12 октября стало известно, что Европа и Украина готовят предложение из 12 пунктов по прекращению полномасштабной войны России на нынешних линиях фронта.
- 3 ноября Зеленский сообщил, что он не видел ни одного нового мирного плана от европейских партнеров.
- Встречи между украинской и российской сторонами состоялись в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля. 12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил о приостановке мирных переговоров из-за отсутствия прогресса.
