Трамп: Решили, что нужна мирная сделка, а не прекращение огня
Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске и разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что нужно перейти к мирному соглашению, а не просто к прекращению огня для завершения войны. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Руководитель Штатов отметил, что его встреча с Путиным на Аляске прошла "очень хорошо". Это же самое он сказал о телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая Генерального секретаря НАТО Марко Рютте.
"Все вместе решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной – это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется", – написал Трамп.
Президент США также подтвердил, что президент Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 18 августа для встречи в Овальном кабинете. По его словам, в случае успешных переговоров может состояться встреча с Путиным.
16 августа Трамп провел разговор с президентом Владимиром Зеленским после переговоров с Путиным в Аляске. После звонка украинский лидер заявил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече.
Также Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.
- Переговоры Трампа и Путина завершились без соглашения о перемирии. О ходе саммита читайте в хронике LIGA.net.
- После переговоров в интервью Fox News президент США заявил, что во время саммита на Аляске они с российским диктатором не согласились лишь в нескольких "довольно существенных" пунктах и что теперь дело за руководителем Украины Зеленским.
- В этом же интервью Трамп заявил о возможной подготовку трехсторонней встречи с его участием, Зеленского и Путина.
- Президент США также заявил, что он "в целом" достиг с Путиным договоренности, по которой должен произойти "обмен территориями" между Украиной и Россией.
