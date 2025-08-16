Трамп: Решили, что нужна мирная сделка, а не прекращение огня

Президент США также заявил, что его встреча с Путиным прошла "очень хорошо"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске и разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что нужно перейти к мирному соглашению, а не просто к прекращению огня для завершения войны. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Руководитель Штатов отметил, что его встреча с Путиным на Аляске прошла "очень хорошо". Это же самое он сказал о телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая Генерального секретаря НАТО Марко Рютте.

"Все вместе решили, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной – это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется", – написал Трамп.

Президент США также подтвердил, что президент Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 18 августа для встречи в Овальном кабинете. По его словам, в случае успешных переговоров может состояться встреча с Путиным.

16 августа Трамп провел разговор с президентом Владимиром Зеленским после переговоров с Путиным в Аляске. После звонка украинский лидер заявил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече.

Также Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.