Трамп провел телефонный разговор с Зеленским и другими европейскими лидерами

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп сейчас проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом ЛИГА.net сообщил собеседник в Офисе президента.

По данным собеседника, разговор сейчас продолжается.

Это также подтвердил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино.

"Air Force One сейчас приземлился на авиабазе Эндрюс. Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским и другими, отсюда и задержка с выходом", – написал он.

Перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным заявлял, что если встреча на Аляске будет успешной, то он позвонит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским союзникам.

ОБНОВЛЕНО В 09:54. Трамп завершил разговор с Зеленским и другими европейскими лидерами, сообщил LIGA.net собеседник в Офисе президента.

По словам собеседника в ОП, это был продолжительный звонок. Сначала разговор проходил между президентами Владимиром Зеленским и Трампом. Затем к звонку присоединились европейские лидеры.

В телефонном разговоре Зеленского с Трампом также приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и спецпредставитель США Стив Виткофф. Об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии.