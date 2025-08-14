Трамп заявил, что позвонит Зеленскому и европейцам, если саммит на Аляске будет успешным
Если встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске будет успешной, то он позвонит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским союзникам. Об этом американский президент рассказал в эфире Fox News Radio.
Трамп утверждает, что его цель – двигаться к трехсторонней встрече с участием Зеленского и Путина. Он указал на "три разных места" для ее проведения, включая возможность "остаться на Аляске".
"Если встреча будет плохой, я никому не буду звонить – я поеду домой. Но если встреча будет хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", — акцентировал президент Штатов.
- 15 августа Трамп должен встретиться с Путиным на Аляске для урегулирования войны России против Украины.
- Президент США ожидает, что если встреча на Аляске пройдет хорошо, то вторая будет между Путиным и Зеленским. В то же время Трамп обещает "очень серьезные последствия", если диктатор РФ на Аляске не согласится на прекращение войны.
- 14 августа Кремль утвердил делегацию для переговоров на Аляске и назвал время встречи. Разговор Трампа и Путина должен начаться в 22:30 по киевскому времени.
