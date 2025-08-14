Трамп заявил, что позвонит Зеленскому и европейцам, если саммит на Аляске будет успешным

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Если встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске будет успешной, то он позвонит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским союзникам. Об этом американский президент рассказал в эфире Fox News Radio.

Трамп утверждает, что его цель – двигаться к трехсторонней встрече с участием Зеленского и Путина. Он указал на "три разных места" для ее проведения, включая возможность "остаться на Аляске".

"Если встреча будет плохой, я никому не буду звонить – я поеду домой. Но если встреча будет хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", — акцентировал президент Штатов.