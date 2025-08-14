Трамп заявив, що зателефонує Зеленському і європейцям, якщо саміт на Алясці буде успішним
Якщо зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці буде успішною, то він зателефонує українському колезі Володимиру Зеленському та європейським союзникам. Про це американський президент розповів в ефірі Fox News Radio.
Трамп стверджує, що його мета – рухатися до тристоронньої зустрічі за участі Зеленського та Путіна. Він вказав на "три різні місця" для її проведення, зокрема й можливість "залишитися на Алясці".
"Якщо зустріч буде поганою, я нікому не дзвонитиму – я поїду додому. Але якщо зустріч буде гарною, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", – акцентував президент Штатів.
- 15 серпня Трамп має зустрітися з Путіним на Алясці щодо врегулювання війни Росії проти України.
- Президент США очікує, що якщо зустріч на Алясці пройде добре, то друга буде між Путіним та Зеленським. Водночас Трамп обіцяє "дуже серйозні наслідки", якщо диктатор РФ на Алясці не погодиться на припинення війни.
- 14 серпня Кремль затвердив делегацію для переговорів на Алясці та назвав час зустрічі. Розмова Трампа та Путіна має розпочатися о 22:30 за київським часом.
