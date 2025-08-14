Трамп заявив, що зателефонує Зеленському і європейцям, якщо саміт на Алясці буде успішним

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Якщо зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці буде успішною, то він зателефонує українському колезі Володимиру Зеленському та європейським союзникам. Про це американський президент розповів в ефірі Fox News Radio.

Трамп стверджує, що його мета – рухатися до тристоронньої зустрічі за участі Зеленського та Путіна. Він вказав на "три різні місця" для її проведення, зокрема й можливість "залишитися на Алясці".

"Якщо зустріч буде поганою, я нікому не дзвонитиму – я поїду додому. Але якщо зустріч буде гарною, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", – акцентував президент Штатів.