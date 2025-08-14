Трамп: Думаю, що Путін укладе угоду, але не зможемо домовитися про негайне припинення вогню

За словами Трампа, він переконаний, що Путін збирається укласти угоду під час зустрічі на Алясці 15 серпня

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що, на його думку, очільник Кремля укладе угоду. Однак, за його словами, він не думає, що вдасться домовитися про негайне припинення вогню. Про це Трамп сказав на Fox Radio.

"Я вважаю, що тепер він (Путін. – Ред.) переконаний, що укладе угоду. Він укладе угоду. Я думаю, що він це зробить. І ми дізнаємося – я дізнаюся дуже скоро", – сказав президент США.

Трамп також відповів на запитання про те, чи буде він пропонувати Путіну економічні стимули для завершення війни.

"Ну, я б вважав за краще не говорити, тому що не хочу розкривати свої карти публічно, але хай би якими були мої карти, економічні стимули – і, можливо, стримувальні чинники – в якомусь сенсі більш важливі", – розповів він.

13 серпня The Telegraph із посиланням на співрозмовника, обізнаного з планами, писало, що Трамп може відкрити Путіну доступ до природних ресурсів Аляски та скасувати деякі американські санкції проти російської авіаційної промисловості.

Окрім цього Путін заявляв, що нібито запропонував Росії та США домовитися про угоду про ядерну зброю.