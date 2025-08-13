Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо копалин на Алясці – The Telegraph

Берінгова протока (Ілюстративне фото: російський пропогандистський ресурс)

Президент США Дональд Трамп може відкрити російському диктатору Володимиру Путіну доступ до природних ресурсів Аляски та скасувати деякі американські санкції проти російської авіаційної промисловості. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на співрозмовника, обізнаного з планами.

"Існує низка стимулів, одним із яких може бути потенційна угода щодо мінералів/рідкісноземельних ресурсів", – заявив він.

Зазначається, що пропозиції готує міністр фінансів США Скотт Бессент.

За словами співрозмовника The Telegraph в уряді Великої Британії, такі стимули можуть бути прийнятними для Європи за умови, що Путіна "не винагородять за вторгнення".

"Сенс полягає в тому, що це має бути представлено відповідно до громадської думки з цього приводу, це не можна розглядати як нагороду для Путіна", – сказав він.

Інші стимули включають скасування заборон на експорт деталей та обладнання, необхідних для обслуговування російських літаків.

Західні країни обмежили доступ Москви до запасних частин та іншого авіаобладнання з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, що змусило російські авіакомпанії та військових розбирати старі літаки для заміни деталей.

Водночас видання повідомляє, що одним з економічних стимулів для російського диктатора може бути пропозиція щодо співпраці у розробці корисних копалин на окупованих українських територіях.

Нібито Вашингтон, який раніше уклав угоду про копалини з Україною, може залучити Росію до розгортання нових гірничодобувних підприємств на захоплених країною-агресором землях України.