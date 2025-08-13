Білий дім спростував обговорення США з РФ моделі ізраїльської окупації Йордану для України

За словами речниці Білого дому, публікація The Times є "абсолютно неправдивим та недбалим повідомленням"

Білий дім (Ілюстративне фото: Flickr)

У Білому домі назвали неправдивою публікацію The Times про те, що Росія та Сполучені Штати обговорили окупацію Ізраїлем Західного берега річки Йордан як модель для припинення війни в Україні. Про це повідомила речниця адміністрації США Анна Келлі.

"Це абсолютно неправдиве та недбале повідомлення від The Times", – написала Келлі, привʼязавши до посту публікацію видання щодо моделі Західного берега.

13 серпня The Times із посиланням на співбесідника, близького до Ради національної безпеки США, написало, що цю тему нібито порушили кілька тижнів тому під час переговорів між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та представниками російської сторони.

"Ідея дозволяє обійти положення української Конституції та залишити окуповані території Росії без проведення всеукраїнського референдуму", – йшлося в публікації The Times.

За цим сценарієм Росія нібито мала б військовий та економічний контроль над окупованою частиною України під керівництвом її власного керівного органу, що повторює фактичне правління Ізраїлю на палестинській території, написало видання з посиланням на співрозмовника.

Зазначалося, що у цій моделі залишалося лише встановити точні межі російської окупації.