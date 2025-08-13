Белый дом опроверг обсуждение США с РФ модели израильской оккупации Иордана для Украины

Белый дом (Иллюстративное фото: Flickr)

В Белом доме назвали ложной публикацию The Times о том, что Россия и Соединенные Штаты обсудили оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан как модель для прекращения войны в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации США Анна Келли.

"Это абсолютно ложное и небрежное сообщение от The Times", – написала Келли, привязав к посту публикацию издания о модели Западного берега.

13 августа The Times со ссылкой на собеседника, близкого к Совету национальной безопасности США, написало, что эту тему якобы подняли несколько недель назад во время переговоров между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и представителями российской стороны.

"Идея позволяет обойти положения украинской Конституции и оставить оккупированные территории России без проведения всеукраинского референдума", – говорилось в публикации The Times.

По этому сценарию Россия якобы имела бы военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины под руководством ее собственного руководящего органа, повторяющего фактическое правление Израиля на палестинской территории, написало издание со ссылкой на собеседника.

Отмечалось, что в этой модели оставалось лишь установить точные границы российской оккупации.