Белый дом опроверг обсуждение США с РФ модели израильской оккупации Иордана для Украины
В Белом доме назвали ложной публикацию The Times о том, что Россия и Соединенные Штаты обсудили оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан как модель для прекращения войны в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации США Анна Келли.
"Это абсолютно ложное и небрежное сообщение от The Times", – написала Келли, привязав к посту публикацию издания о модели Западного берега.
13 августа The Times со ссылкой на собеседника, близкого к Совету национальной безопасности США, написало, что эту тему якобы подняли несколько недель назад во время переговоров между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и представителями российской стороны.
"Идея позволяет обойти положения украинской Конституции и оставить оккупированные территории России без проведения всеукраинского референдума", – говорилось в публикации The Times.
По этому сценарию Россия якобы имела бы военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины под руководством ее собственного руководящего органа, повторяющего фактическое правление Израиля на палестинской территории, написало издание со ссылкой на собеседника.
Отмечалось, что в этой модели оставалось лишь установить точные границы российской оккупации.
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос – в Конституции.
- Президент убежден, если Украина выйдет из Донбасса по своей воле или под давлением, этим будет открыта третья война, ведь эти территории станут новым плацдармом для наступления РФ на Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.
- 13 августа Зеленский заявил, что его позиция относительно возможных территориальных уступок российскому диктатору Владимиру Путину в обмен на прекращение огня остается неизменной.
Комментарии (0)