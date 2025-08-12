Зеленский об "обмене территориями": Мы не выйдем из Донбасса

Президент считает, что Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Силы обороны не выйдут из Донбасса в рамках так называемого "обмена территориями", о котором говорил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не выйдем из Донбасса", – заявил глава государства, добавив, что Россия незаконно оккупировала украинские территории.

Он считает, что Донбасс для россиян – это плацдарм для будущего нового наступления.

"Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему? Крым стопроцентно был плацдармом для наступления на юг нашего государства. Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакую мобилизацию (извините, что так буду говорить, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией", – отметил Зеленский.

Он считает, что одной из самых крепких частей наступательных войск России были именно набранные люди с оккупированных после 2014 года территорий. То есть это формировался плацдарм для полномасштабного вторжения.

"После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем из Донбасса, из наших укреплений, из наших рельефов, с высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления русских", – заявил глава государства.

Президент предположил, что в таком случае через несколько лет у российского диктатора Владимира Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области.

"И не только. Также на Харьков. И поэтому, на мой взгляд, любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности. Иначе сейчас хотят подарить им примерно 9000 квадратных километров, это примерно 30% Донецкой области, и это плацдарм для новой их агрессии", – добавил президент.