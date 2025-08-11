Грэм считает, что Украине и РФ придется обменяться территориями, но при одном условии

Сенатор-республиканец надеется, что Владимир Зеленский примет участие в саммите на Аляске, который состоится 15 августа

Линдси Грэм (Фото: Ronald Wittek/EPA)

России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC News.

"Хочу быть с вами честным: Украина не собирается выселять всех россиян, а Россия не пойдет в Киев, поэтому в конце концов будет обмен территориями", – заявил Грэм.

Сенатор добавил, что обмен территориями состоится только "после того, как Украина получит гарантии безопасности, чтобы Россия не допустила повторения подобных действий".

"Вам нужно сказать российскому диктатору Владимиру Путину, что произойдет, если он сделает это в третий раз", – сказал Грэм, имея в виду оккупацию Крыма Россией в 2014 году, а также полномасштабное вторжение в 2022 году.

На вопрос, было ли правильным решением президента США Дональда Трампа согласиться на встречу с Путиным на Аляске в эту пятницу в попытке достичь соглашения о прекращении огня, сенатор-республиканец ответил, что "вполне согласен" на эту встречу, позже добавив, что надеется на участие украинского президента Владимира Зеленского.

9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".

Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Он не прокомментировал свое возможное участие в этой встрече.