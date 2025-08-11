Посол в Германии ответил ультраправым, которые предлагают Украине уступить территории

Алексей Макеев призвал "диванных дипломатов и экспертов" отказываться от того, что принадлежит им, или с чем они связаны

Алексей Макеев (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев считает, что немецким ультраправым следует распоряжаться тем, что им принадлежит, а не предлагать Украине уступить свои территории. Об этом дипломат написал в социальной сети X, комментируя заявление сопредседателя ультраправой партии Альтернатива для Германии Тино Хрупаллы.

Макеев назвал заявление "диванной дипломатией правых экстремистов, симпатиков России и ксенофобов".

"Вчера лидер AfD Хрупалла в летнем интервью ZDF требовал, чтобы Украина уступила территорию России. К сожалению, я слышу такие требования от Германии снова и снова", — добавил дипломат.

Он призвал "диванных дипломатов и экспертов" отказываться от того, что принадлежит им, или с чем они связаны.

"Например, от своей семьи. От своих детей. От своего дома. Господин Хрупалла спрашивает, какой была бы альтернатива. Альтернативой было бы спросить своих избирателей в избирательном округе Герлиц, может ли он уступить Герлиц или всю Саксонию России, чтобы воцарился мир", — продолжил дипломат.

Хрупалла в интервью ZDF, которое вышло 10 августа, что Украина якобы не имеет альтернативы, кроме как пойти на территориальные уступки России.

"Нам может не нравиться, когда речь идет о территориальных уступках, но я всегда спрашиваю: какая альтернатива? Хотим ли мы воевать, как некоторые желают, пока Россия не будет побеждена? Действительно ли мы верим, что можем победить крупнейшую ядерную державу мира и выиграть эту войну, которая не наша?" – сказал политик.

СПРАВКА Альтернатива для Германии – это правопопулистская политическая партия в Германии, известная своей критикой Европейского Союза и иммиграции. Она выступает за национальный суверенитет, снижение налогов и противодействие "зеленой" политике. По итогам выборов 23 февраля 2025 года занимает 152 места в Бундестаге.

2 мая 2025 года служба внутренней разведки Германии классифицировала АдГ как экстремистскую организацию, которая угрожает немецкой демократии.

Немецкая Левая партия объявила о намерениях приложить все усилия, чтобы инициировать запрет АдГ.

5 мая партия АдГ подала в суд иск против ведомства, которое признало ее экстремистской.