Немецкие левые хотят добиться запрета ультраправой АдГ, которую признали экстремистской

Лидер фракции левых Хайди Райхиннек убеждена, что для защиты стабильной демократии необходимо использовать все возможные средства

Хайди Райхиннек (Фото: ЕРА/HANNIBAL HANSCHKE)

Немецкая Левая партия объявила о намерениях приложить все усилия, чтобы инициировать запрет ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ), ранее признанной правоэкстремистской. Об этом заявила лидер фракции левых в Бундестаге Хайди Райхиннек, передает Tagesschau.

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По ее словам, те, кто пытается "нормализовать" деятельность АдГ, только способствуют укреплению радикальных правых и угрожают демократическому устройству страны.

"Всем должно быть понятно: демократия не может существовать, если правые экстремисты, как Альтернатива для Германии, находятся у власти", – отметила Райхиннек.

Она добавила, что для защиты стабильной демократии необходимо использовать все возможные средства.

"Никто не может допустить, чтобы подтвержденная правоэкстремистская партия подрывала демократию изнутри", – подытожила представительница Левой партии.

Утром 2 мая служба внутренней разведки Германии классифицировала АдГ как экстремистскую организацию, угрожающую германской демократии.

Согласно опросу, проведенному в Германии в апреле, АдГ стала самой популярной партией в стране – 25% поддержки среди немцев. Она впервые опередила ХДС/ХСС – консерваторы получили 24% поддержки.