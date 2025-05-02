Немецкие левые хотят добиться запрета ультраправой АдГ, которую признали экстремистской
Немецкая Левая партия объявила о намерениях приложить все усилия, чтобы инициировать запрет ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ), ранее признанной правоэкстремистской. Об этом заявила лидер фракции левых в Бундестаге Хайди Райхиннек, передает Tagesschau.
По ее словам, те, кто пытается "нормализовать" деятельность АдГ, только способствуют укреплению радикальных правых и угрожают демократическому устройству страны.
"Всем должно быть понятно: демократия не может существовать, если правые экстремисты, как Альтернатива для Германии, находятся у власти", – отметила Райхиннек.
Она добавила, что для защиты стабильной демократии необходимо использовать все возможные средства.
"Никто не может допустить, чтобы подтвержденная правоэкстремистская партия подрывала демократию изнутри", – подытожила представительница Левой партии.
Утром 2 мая служба внутренней разведки Германии классифицировала АдГ как экстремистскую организацию, угрожающую германской демократии.
Согласно опросу, проведенному в Германии в апреле, АдГ стала самой популярной партией в стране – 25% поддержки среди немцев. Она впервые опередила ХДС/ХСС – консерваторы получили 24% поддержки.
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