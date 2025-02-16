Алис Вайдель (Фото: ЕРА/MICHAEL KAPPELER)

Лидер немецкой ультраправой партии Альтернатива для Германии Алис Вайдель и кандидатка в канцлеры заявила в интервью таблоиду Bild, что стремится возобновить "очень хорошие отношения" с Россией.

"Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями. Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с большими государствами, включая Россию. Мы хотим положить конец политике санкций, которая, прежде всего, наносит вред нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентоспособны", – сказала она.

Отвечая на вопрос, почему она ни разу не раскритиковала Россию, Вайдель заявила, что "Дональд Трамп тоже этого не делал". Лидер немецких ультраправых также обвинила немецкое правительство в развертывании "спирали эскалации" в течение последних трех лет.

"Мы подстрекали Россию словесно, финансово и оружием. Немецкие танки снова двигаются против России со времен Второй мировой войны. Абсолютное забвение истории, если хотите знать мое мнение", – высказалась Вайдель.