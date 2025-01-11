Шольца и "подругу" Маска Вайдель официально избрали кандидатами в канцлеры от их партий

Практически все из 596 делегатов проголосовали за кандидатуру Шольца на должность канцлера. За Вайдель от АдН также проголосовали единогласно

Алис Вайдель (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Глава Германии Олаф Шольц официально стал кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии на парламентских выборах, которые состоятся 23 февраля. Пророссийская ультраправая Альтернатива для Германии (AfD) выдвинула от себя Алис Вайдель, пишут DW и Euronews.

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Практически все из 596 делегатов проголосовали за кандидатуру Шольца на должность канцлера, подняв руки. Против выступили пять человек. Кандидат от СДП пообещал сделать все, чтобы "удивить тех, кто считает, что уже знает, чем все закончится".

Делегаты съезда правопопулистской партии АдН единогласно поддержали выдвижение сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом на должность канцлера ФРГ. Решение было принято под аплодисменты участников без подсчета голосов, отмечает DW.

Вайдель заявила, что АдН необходима для того, чтобы "вновь сделать Германию сильной, богатой и безопасной", и призвала в частности к полному закрытию немецких границ.

В настоящее время кандидатами на должность канцлера также лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и вицеканцлер Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые".

9 января 2025 года американский бизнесмен Илон Маск и Алис Вайдель провели публичную онлайн-беседу на платформе X, в ходе которой обсуждали разные вопросы. В частности, они критиковали "ливничество" в немецком образовании и бюрократию. Вайдель высказала мнение, что в образовательной системе Германии доминирует "неразумный, социалистический порядок", на что Маск ответил, что "левацкая идеология сильно укоренилась в Германии".

6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера.

7 ноября Штайнмайер отдал удостоверение об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии.

16 декабря парламент Германии выразил вотум недоверия действующему канцлеру Шольцу.

Будущий советник Трампа и миллиардер Илон Маск выступил в поддержку ультраправой Альтернативы для Германии в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.