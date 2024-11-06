В Германии распалась правительственная коалиция: Шольц уволил министра финансов Линднера

Комментируя отставку Кристиана Линднера, Олаф Шольц сказал, что тот слишком часто "нарушал его доверие"

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

В среду, 6 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, что ознаменовало распад "светофорной" коалиции. Об этом сообщила газета Welt.

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Решению об отставке главы Минфина предшествовала встреча глав трех партий коалиции Германии – Социал-демократической партии, Партии зеленых вице-канцлера Роберта Хабека и Свободной демократической партии. Они собрались, чтобы обсудить экономическую политику.

На встрече Линднер предложил назначить новые выборы в начале 2025 года. Шольц отверг это предложение, после чего появились сообщения об отставке главы Минфина.

Издание Spiegel пишет, что канцлер Германии сделал Свободной демократической партии еще одно предложение по решению проблемы, включая поддержку экономики и дополнительную помощь Украине, но Линднер "не проявил готовности реагировать на предложения".

Впоследствии немецкий канцлер подтвердил распад коалиции. Он добавил, что, учитывая ситуацию, будет инициировать голосование за вотум доверия своему правительству на 15 января 2025 года. Если он не получит поддержки депутатов Бундестага, до конца марта пройдут новые выборы.

Комментируя отставку Линднера, Шольц сказал, что тот слишком часто "нарушал его доверие".

"Как министр финансов Линднер не изъявил желания реагировать на предложения на благо страны. Его волновала только клиентская политика и кратковременное выживание собственной партии. Такой эгоизм непонятен", – сказал Шольц.

В то же время канцлер заявил, что хочет провести переговоры с лидером крупнейшей оппозиционной партии – Христианско-демократического союза – Фридрихом Мерцем и "стремится к конструктивному сотрудничеству" с ним.

30 сентября стало известно, что Германию в этом году ожидает в лучшем случае стагнация. Такой прогноз с нулевым ростом (вместо ожидаемых 0,3%) готовится в немецком министерстве экономики.

25 октября агентство Bloomberg писало, что прогноз деловой активности в Германии улучшился в октябре. Это явилось дополнительным свидетельством того, что экономический спад в стране может закончиться.