У Німеччині розпалася урядова коаліція: Шольц звільнив міністра фінансів Лінднера

Коментуючи відставку Крістіана Лінднера, Олаф Шольц сказав, що той занадто часто "порушував його довіру"

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

У середу, 6 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, що ознаменувало розпад "світлофорної" коаліції. Про це повідомила газета Welt.

Рішенню про відставку глави Мінфіну передувала зустріч очільників трьох партій коаліції Німеччини – Соціал-демократичної партії, Партії зелених віцеканцлера Роберта Габека та Вільної демократичної партії. Вони зібралися, щоб обговорити економічну політику.

На зустрічі Лінднер запропонував призначити нові вибори на початок 2025 року. Шольц відкинув цю пропозицію, після чого з'явилися повідомлення про відставку глави Мінфіну.

Видання Spiegel пише, що канцлер Німеччини зробив Вільній демократичній партії ще одну пропозицію щодо розв'язування проблеми, включно з підтримкою економіки та додатковою допомогою Україні, але Лінднер "не виявив готовності реагувати на пропозиції".

Згодом німецький канцлер підтвердив розпад коаліції. Він додав, що з огляду на ситуацію ініціює голосування за вотум довіри своєму уряду на 15 січня 2025 року. Якщо він не отримає підтримки депутатів Бундестагу, до кінця березня відбудуться нові вибори.

Коментуючи відставку Лінднера, Шольц сказав, що той занадто часто "порушував його довіру".

"Як міністр фінансів Лінднер не виявив бажання реагувати на пропозиції на благо країни. Його хвилювала лише клієнтська політика та короткочасне виживання власної партії. Такий егоїзм незрозумілий", – сказав Шольц.

Водночас канцлер заявив, що хоче провести переговори з лідером найбільшої опозиційної партії – Християнсько-демократичного союзу – Фрідріхом Мерцом і "прагне конструктивної співпраці" з ним.

30 вересня стало відомо, що Німеччину цього року очікує в кращому випадку стагнація. Такий прогноз із нульовим зростанням (замість очікуваних 0,3%) готується у німецькому Міністерстві економіки.

25 жовтня агенція Bloomberg писала, що прогноз ділової активності у Німеччині покращився у жовтні. Це стало додатковим свідченням того, що економічний спад у країні може закінчитися.