В Германии тысячи людей вышли на протест из-за конференции ультраправой АдГ – видео

В городе Риза проходят масштабные акции протеста, в которых принимают участие как сторонники, так и противники партии AfD

Протест (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

В немецком городе Риза утром 11 января тысячи людей вышли на протест против двухдневной партийной конференции ультраправой и пророссийской партии Альтернатива для Германии (AfD), на которой должны утвердить предвыборную программу и избрать лидера для предстоящих выборов. Об этом пишут DW и MDR.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В городе проходят масштабные акции протеста, в которых принимают участие как сторонники, так и противники партии AfD. На площадях и перекрестках демонстранты начали блокировать движение транспорта, поэтому члены партии не смогли вовремя добраться до места проведения конференции, пишут журналисты.

Около 200-300 человек заблокировали мост через реку Эльбу. Полиция применила водометы. По информации полиции Дрездена, шесть правоохранителей получили легкие травмы. Поначалу не было сообщений о пострадавших среди протестующих.

Полиция начала эвакуацию участников акции с моста через Эльбу, спрашивая каждого протестующего, готов ли он покинуть место добровольно, придется ли его забрать силой. Всех предупредили, что при повторной блокировке моста их будут выжимать принудительно.

В конце концов, полиция все же "вытеснила" демонстрантов с улицы Ростоккер-штрассе, и большая демонстрация отправилась к месту проведения съезда AfD.

Die massive Gewalteskalation der @PolizeiSachsen в Riesa gegen friedliche Demonstrationen ist eine Schande! Hunde, Wasserwerfer, Schlagstöcke. Einer Demokratie absolut unwürdig. Werdet Eure Aggressionen doch bei den Faschisten los und stürzt Euch endlich auf DIE NAZIS! pic.twitter.com/nSDf9A91Uy – Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) January 11, 2025