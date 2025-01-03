"Фицо, поезжай в Москву". В Словакии тысячи людей протестуют против премьера – видео

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В словацкой столице Братиславе тысячи людей вышли на протест: им не нравится внешняя политика премьера Роберта Фицо, который в конце 2024 года ездил к диктатору Владимиру Путину в Москву. Об этом пишет Aktuality.

По данным журналистов, на улицы города вышли более 4000 словаков. Они держат плакаты с надписями "Фицо, поезжай в Москву, оставь Словакию в покое", а также "Словакия, берегись, оккупация началась".

Протестующие получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры, на которых с одной стороны было написано "Измена", а с другой — лозунг "Мы – Европа". Участники протеста размахивали флагами Евросоюза и Словакии, а также звучал гимн ЕС, который организаторы определили как "наш гимн".

Сикора подчеркнул важность объединения общественного сектора с оппозицией и призвал оппозиционных политиков "взять себя в руки" и объединиться против зла.

На митинге, направленном против правительства Фицо, выступающие заявили: "Мы не российская тряпка", утверждая, что премьер хочет отдать Словакию России. Организаторы и толпа скандировали: "Мы не Россия".

Ja som bol :) pic.twitter.com/m5w7cebXzn — Michal Dobrodenka (@michaldobro) January 3, 2025