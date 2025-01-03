"Фицо, поезжай в Москву". В Словакии тысячи людей протестуют против премьера – видео
В словацкой столице Братиславе тысячи людей вышли на протест: им не нравится внешняя политика премьера Роберта Фицо, который в конце 2024 года ездил к диктатору Владимиру Путину в Москву. Об этом пишет Aktuality.
По данным журналистов, на улицы города вышли более 4000 словаков. Они держат плакаты с надписями "Фицо, поезжай в Москву, оставь Словакию в покое", а также "Словакия, берегись, оккупация началась".
Протестующие получили от организаторов плакаты художника Рудольфа Сикоры, на которых с одной стороны было написано "Измена", а с другой — лозунг "Мы – Европа". Участники протеста размахивали флагами Евросоюза и Словакии, а также звучал гимн ЕС, который организаторы определили как "наш гимн".
Сикора подчеркнул важность объединения общественного сектора с оппозицией и призвал оппозиционных политиков "взять себя в руки" и объединиться против зла.
На митинге, направленном против правительства Фицо, выступающие заявили: "Мы не российская тряпка", утверждая, что премьер хочет отдать Словакию России. Организаторы и толпа скандировали: "Мы не Россия".
Ja som bol :) pic.twitter.com/m5w7cebXzn— Michal Dobrodenka (@michaldobro) January 3, 2025
- 21 декабря 2024 года Фицо заявил, что Зеленский якобы выдвигал ему "абсурдные предложения" в контексте транзита российского газа и вступления Украины в НАТО.
- 22 декабря Фицо внезапно приехал в Россию без объявления визита.
- В Словакии назвали визит Фицо к Путину "предательством" союзников и интересов страны.
- Фицо рассказал подробности разговора с Путиным. По его словам, говорили о войне России против Украины и транзите газа.