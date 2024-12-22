Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо 22 декабря прибыл в Россию и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает пропагандистские ресурсы, в том числе и пресс-служба Кремля.

Подробности визита и темы, которые будут обсуждаться на встрече, не раскрываются.

21 декабря президент Сербии Александар Вучич заявил, что Фицо собирается посетить Москву 23 декабря. Основная тема для переговоров с российским диктатором, по его словам, – прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.

Официально визит словацкого премьера не анонсировался. Переговоры проходят за закрытыми дверями без прессы.