Премьер Словакии Фицо приехал в Россию и встретился с Путиным
Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо 22 декабря прибыл в Россию и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает пропагандистские ресурсы, в том числе и пресс-служба Кремля.

Подробности визита и темы, которые будут обсуждаться на встрече, не раскрываются.

21 декабря президент Сербии Александар Вучич заявил, что Фицо собирается посетить Москву 23 декабря. Основная тема для переговоров с российским диктатором, по его словам, – прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. 

Официально визит словацкого премьера не анонсировался. Переговоры проходят за закрытыми дверями без прессы.

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