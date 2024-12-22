Премьер Словакии Фицо приехал в Россию и встретился с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберто Фицо 22 декабря прибыл в Россию и встретился с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает пропагандистские ресурсы, в том числе и пресс-служба Кремля.
Подробности визита и темы, которые будут обсуждаться на встрече, не раскрываются.
21 декабря президент Сербии Александар Вучич заявил, что Фицо собирается посетить Москву 23 декабря. Основная тема для переговоров с российским диктатором, по его словам, – прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.
Официально визит словацкого премьера не анонсировался. Переговоры проходят за закрытыми дверями без прессы.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль в разговоре с Фицо сказал, что в случае обращения Еврокомиссии Украина готова обсуждать продолжение транзита любого газа, кроме российского.
- 18 декабря премьер Словакии Роберто Фицо заявил, что едет в Брюссель договариваться о транзите газа через Украину
- 19 декабря президент Владимир Зеленский ответил Фицо, что Украина не даст возможности России зарабатывать на транзите газа.