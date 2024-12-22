Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав до Путіна в Москву – відео

Роберт Фіцо та Володимир Путін (Фото: сайт Кремля)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо 22 грудня прибув до Росії та зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють пропагандистські ресурси, зокрема й пресслужба Кремля.

Подробиці візиту та теми, які обговорюватимуться на зустрічі, не розкриваються.

21 грудня президент Сербії Александар Вучич заявив, що Фіцо збирається відвідати Москву 23 грудня. Основна тема для переговорів із російським диктатором, за його словами, – припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.

Офіційно візит словацького прем’єра не анонсувався. Переговори відбуваються за зачиненими дверима без преси.