Прем'єр Словаччини Фіцо приїхав до Путіна в Москву – відео
Прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо 22 грудня прибув до Росії та зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють пропагандистські ресурси, зокрема й пресслужба Кремля.
Подробиці візиту та теми, які обговорюватимуться на зустрічі, не розкриваються.
21 грудня президент Сербії Александар Вучич заявив, що Фіцо збирається відвідати Москву 23 грудня. Основна тема для переговорів із російським диктатором, за його словами, – припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.
Офіційно візит словацького прем’єра не анонсувався. Переговори відбуваються за зачиненими дверима без преси.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль у розмові з Фіцо сказав, що у разі звернення Єврокомісії Україна готова обговорювати продовження транзиту будь-якого газу, окрім російського.
- 18 грудня прем'єр Словаччини Роберто Фіцо заявив, що їде до Брюсселя домовлятися про транзит газу через Україну.
- 19 грудня президент Володимир Зеленський відповів Фіцо, що Україна не дозволить Росії заробляти на транзиті газу.