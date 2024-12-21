Фицо заявил, что Зеленский якобы предлагал ему деньги из активов РФ за вступление в НАТО

Роберт Фицо (Фото - EPA)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что президент Владимир Зеленский якобы выдвигал ему "абсурдные предложения" в контексте транзита российского газа и вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает Politico.

Фицо выступает за продолжение транзита газа, и на фоне этого Зеленский раскритиковал Словакию, сказав: "Немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".

Позже Фицо заявил журналистам, что предложения Зеленского к нему за закрытыми дверями были "абсурдными", и заявил, что Украина позволила себе нанести ущерб экономике члена ЕС.

По словам Фицо, после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия может терять около 500 млн евро платы за транзит газа в год, украинский лидер "спросил меня, проголосовал ли бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 млн евро российских активов, и, конечно, я сказал "никогда".

Журналисты обратились к пресс-секретарю Зеленского с вопросом, действительно ли украинский президент сделал такое предложение, но ответа на момент публикации не последовало.