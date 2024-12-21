Фіцо заявив, що Зеленський нібито пропонував йому гроші з активів РФ за вступ до НАТО

Роберт Фіцо (Фото - EPA)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що президент Володимир Зеленський нібито висував йому "абсурдні пропозиції" в контексті транзиту російського газу і вступу України до НАТО. Про це повідомляє Politico.

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Фіцо виступає за продовження транзиту газу, і на тлі цього Зеленський розкритикував Словаччину, сказавши: "Трохи соромно говорити про гроші, тому що ми втрачаємо людей".

Пізніше Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського до нього за зачиненими дверима були "абсурдними", і заявив, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена ЄС.

За словами Фіцо, після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина може втрачати близько 500 млн євро плати за транзит газу на рік, український лідер "запитав мене, чи проголосував би я тоді за членство в НАТО, якщо він дасть мені 500 млн євро російських активів, і, звісно, я сказав "ніколи".

Журналісти звернулися до прессекретаря Зеленського з питанням, чи справді український президент зробив таку пропозицію, але відповіді на момент публікації не було.