Обсудили войну в Украине и транзит газа. Фицо рассказал подробности разговора с Путиным

Фицо заявил, что Путин выразил готовность продолжать поставки газа на Запад в 2025 году

Владимир Путин и Роберт Фицо (Фото: t.me/robert_fico)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поделился подробностями встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Обсудили полномасштабную войну в Украине и транзит газа.

Фицо заявил, что о поездке в Россию проинформировал представителей Евросоюза еще 20 декабря.

Сама поездка в Россию, по его словам, – реакция на отказ президента Владимира Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину в Словакию с 1 января 2025 года. Также Фицо напомнил, что украинский лидер выступает за санкции против российской ядерной программы

"Такое отношение наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях, что неприемлемо. Президент России подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что после 1 января 2025 года практически невозможно, учитывая позицию украинского президента", – заявил Фицо.

Кроме газа в "длительной беседе" премьер Словакии обменялся мнениями с российским диктатором о военной ситуации в Украине и "скорейшем" окончании полномасштабной войны.

Также обсудили взаимоотношения России и Словакии, которые Фицо намерен "стандартизировать".

"Помогут также мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом, в чем решающую роль сыграли россияне, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР", – сказал словацкий премьер.