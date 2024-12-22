Обсудили войну в Украине и транзит газа. Фицо рассказал подробности разговора с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поделился подробностями встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Обсудили полномасштабную войну в Украине и транзит газа.
Фицо заявил, что о поездке в Россию проинформировал представителей Евросоюза еще 20 декабря.
Сама поездка в Россию, по его словам, – реакция на отказ президента Владимира Зеленского продолжать транзит российского газа через Украину в Словакию с 1 января 2025 года. Также Фицо напомнил, что украинский лидер выступает за санкции против российской ядерной программы
"Такое отношение наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях, что неприемлемо. Президент России подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, что после 1 января 2025 года практически невозможно, учитывая позицию украинского президента", – заявил Фицо.
Кроме газа в "длительной беседе" премьер Словакии обменялся мнениями с российским диктатором о военной ситуации в Украине и "скорейшем" окончании полномасштабной войны.
Также обсудили взаимоотношения России и Словакии, которые Фицо намерен "стандартизировать".
"Помогут также мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом, в чем решающую роль сыграли россияне, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР", – сказал словацкий премьер.
- 18 декабря премьер Словакии Роберто Фицо заявил, что едет в Брюссель договариваться о транзите газа через Украину.
- 19 декабря президент Владимир Зеленский ответил Фицо, что Украина не даст возможности России зарабатывать на транзите газа.
- 22 декабря Фицо внезапно приехал в Россию без объявления визита. Президент Сербии накануне сообщал, что встреча с Путиным запланирована у Фицо на 23 декабря.
- В Словакии назвали визит Фицо к Путину "предательством" союзников и интересов страны.