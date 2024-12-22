Війна Росії проти України та транзит газу. Фіцо розповів подробиці розмови з Путіним

Фіцо заявив, що Путін висловив готовність продовжувати постачання газу на Захід у 2025 році

Володимир Путін та Роберт Фіцо (Фото: t.me/robert_fico)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поділився подробицями зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Обговорили повномасштабну війну Росії проти України та транзит газу.

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Фіцо заявив, що про поїздку до Росії поінформував представників Євросоюзу ще 20 грудня.

Сама поїздка до Росії, за його словами, – реакція на відмову президента Володимира Зеленського продовжувати транзит російського газу через Україну до Словаччини з 1 січня 2025 року. Також Фіцо нагадав, що український лідер виступає за санкції проти російської ядерної програми.

"Таке ставлення завдає фінансових збитків Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях, що є неприйнятним. Президент Росії підтвердив готовність продовжувати постачання газу на Захід та Словаччину, що після 1 січня 2025 року практично неможливо, враховуючи позицію українського президента", – заявив Фіцо.

Окрім газу в "тривалій бесіді" прем'єр Словаччини обмінявся думками з російським диктатором щодо "швидшого" закінчення повномасштабної війни.

Також обговорили взаємини Росії та Словаччини, які Фіцо має намір "стандартизувати".

"Допоможуть також заходи, пов'язані з 80-річчям закінчення Другої світової війни та перемоги над фашизмом, у чому вирішальну роль відіграли росіяни, білоруси, українці та інші народи колишнього СРСР", – сказав словацький прем'єр.