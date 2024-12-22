У Словаччині відреагували на зустріч Фіцо та Путіна: Зрада інтересів країни

Один із політиків надіслав Путіну сигнал, що Фіцо не говорив від імені всієї країни

Роберт Фіцо та Володимир Путін (Фото: сайт Кремля)

У Словаччині розкритикували візит прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, назвавши це "зрадою" союзників та інтересів країни. Про це повідомляє Aktuality.sk.

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Член президії опозиційної партії Прогресивна Словаччина Іван Корчок назвав цю поїздку "поворотним моментом". Він зазначив, що у Брюсселі Фіцо зазнав фіаско, оскільки ніхто в Євросоюзі не підтримав його прохання зберегти транзит газу через Україну.

Після цього Фіцо вирішив стати поруч із російським диктатором.

"Це зрада союзників і Словаччини, це поворотний момент у нашій зовнішній політиці, на який прем'єр-міністр не має мандату", – сказав Корчок.

Лідер опозиційної партії Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка назвав поїздку ганьбою та "зрадою національних інтересів".

"Якби прем'єр-міністр справді був зацікавлений у транзиті газу, йому слід би вести переговори з українською стороною, а не перетворювати Словаччину на інструмент російської пропаганди", – сказав він.

Лідер партії Свободи та Солідарності Браніслав Грелінг назвав Фіцо "звичайним колабораціоністом" і заявив, що таким чином Словаччина опинилася "у міжнародній ізоляції".

"Ми надсилаємо послання Володимиру Путіну та всім раболіпним проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації", – резюмував Грелінг.