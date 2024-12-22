У Словаччині відреагували на зустріч Фіцо та Путіна: Зрада інтересів країни
У Словаччині розкритикували візит прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, назвавши це "зрадою" союзників та інтересів країни. Про це повідомляє Aktuality.sk.
Член президії опозиційної партії Прогресивна Словаччина Іван Корчок назвав цю поїздку "поворотним моментом". Він зазначив, що у Брюсселі Фіцо зазнав фіаско, оскільки ніхто в Євросоюзі не підтримав його прохання зберегти транзит газу через Україну.
Після цього Фіцо вирішив стати поруч із російським диктатором.
"Це зрада союзників і Словаччини, це поворотний момент у нашій зовнішній політиці, на який прем'єр-міністр не має мандату", – сказав Корчок.
Лідер опозиційної партії Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка назвав поїздку ганьбою та "зрадою національних інтересів".
"Якби прем'єр-міністр справді був зацікавлений у транзиті газу, йому слід би вести переговори з українською стороною, а не перетворювати Словаччину на інструмент російської пропаганди", – сказав він.
Лідер партії Свободи та Солідарності Браніслав Грелінг назвав Фіцо "звичайним колабораціоністом" і заявив, що таким чином Словаччина опинилася "у міжнародній ізоляції".
"Ми надсилаємо послання Володимиру Путіну та всім раболіпним проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації", – резюмував Грелінг.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль у розмові з Фіцо сказав, що у разі звернення Єврокомісії Україна готова обговорювати продовження транзиту будь-якого газу, окрім російського.
- 18 грудня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що їде до Брюсселя домовлятися про транзит газу через Україну.
- 19 грудня президент Володимир Зеленський відповів Фіцо, що Україна не дозволить Росії заробляти на транзиті газу.
- 22 грудня Фіцо раптово приїхав до Росії без оголошення візиту. Президент Сербії напередодні повідомляв, що зустріч із Путіним запланована у Фіцо на 23 грудня.