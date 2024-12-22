В Словакии отреагировали на встречу Фицо и Путина: Предательство интересов страны

Один из политиков послал Путину сигнал, что Фицо не говорил от лица всей страны

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В Словакии раскритиковали визит премьер-министра Роберта Фицо в Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным, назвав это "предательством" союзников и интересов страны. Об этом сообщает Aktuality.sk.

Член президиума оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Иван Корчок назвал эту поездку "поворотным моментом". Он отметил, что в Брюсселе Фицо одержал фиаско, так как никто в Евросоюзе не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину.

После этого Фицо решил встать рядом с российским диктатором.

"Это предательство союзников и Словакии, это поворотный момент в нашей внешней политике, на который у премьер-министра нет мандата", – сказал Корчок.

Лидер оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Михал Шимечка назвал поездку позором и "предательством национальных интересов".

"Если бы премьер-министр действительно был заинтересован в транзите газа, ему следовало бы вести переговоры с украинской стороной, а не превращать Словакию в инструмент российской пропаганды", – сказал он.

Лидер партии Свободы и Солидарности Бранислав Грелинг назвал Фицо "обычным коллаборационистом" и заявил, что таким образом Словакия оказалась "в международной изоляции".

"Мы посылаем послание Владимиру Путину и всем раболепным пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации", – резюмировал Грелинг.