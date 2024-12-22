В Словакии отреагировали на встречу Фицо и Путина: Предательство интересов страны
В Словакии раскритиковали визит премьер-министра Роберта Фицо в Москву для встречи с диктатором Владимиром Путиным, назвав это "предательством" союзников и интересов страны. Об этом сообщает Aktuality.sk.
Член президиума оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Иван Корчок назвал эту поездку "поворотным моментом". Он отметил, что в Брюсселе Фицо одержал фиаско, так как никто в Евросоюзе не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину.
После этого Фицо решил встать рядом с российским диктатором.
"Это предательство союзников и Словакии, это поворотный момент в нашей внешней политике, на который у премьер-министра нет мандата", – сказал Корчок.
Лидер оппозиционной партии Прогрессивная Словакия Михал Шимечка назвал поездку позором и "предательством национальных интересов".
"Если бы премьер-министр действительно был заинтересован в транзите газа, ему следовало бы вести переговоры с украинской стороной, а не превращать Словакию в инструмент российской пропаганды", – сказал он.
Лидер партии Свободы и Солидарности Бранислав Грелинг назвал Фицо "обычным коллаборационистом" и заявил, что таким образом Словакия оказалась "в международной изоляции".
"Мы посылаем послание Владимиру Путину и всем раболепным пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации", – резюмировал Грелинг.
- 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль в разговоре с Фицо сказал, что в случае обращения Еврокомиссии Украина готова обсуждать продолжение транзита любого газа, кроме российского.
- 18 декабря премьер Словакии Роберто Фицо заявил, что едет в Брюссель договариваться о транзите газа через Украину.
- 19 декабря президент Владимир Зеленский ответил Фицо, что Украина не даст возможности России зарабатывать на транзите газа.
- 22 декабря Фицо внезапно приехал в Россию без объявления визита. Президент Сербии накануне сообщал, что встреча с Путиным запланирована у Фицо на 23 декабря.