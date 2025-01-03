"Фіцо, їдь до Москви". У Словаччині тисячі людей протестують проти прем'єра – відео
У словацькій столиці Братиславі тисячі людей вишли на протест: їм не подобається зовнішня політика прем'єра Роберта Фіцо, який наприкінці 2024 року їздив до диктатора Володимира Путіна у Москву. Про це пише Aktuality.
За даними журналістів, на вулиці міста вийшли понад 4000 словаків. Вони тримають плакати з написами "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій", а також "Словаччино, стережись, окупація почалася".
Протестувальники отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори, на яких з одного боку було написано "Зрада", а з іншого — гасло "Ми – Європа". Учасники протесту розмахували прапорами Євросоюзу та Словаччини, а також звучав гімн ЄС, який організатори визначили як "наш гімн".
Сікора підкреслив важливість об'єднання громадського сектора з опозицією та закликав опозиційних політиків "взяти себе в руки" та об'єднатися проти зла.
На мітингу, спрямованому проти уряду Фіцо, промовці заявили: "Ми не російська ганчірка", стверджуючи, що прем'єр хоче віддати Словаччину Росії. Організатори та натовп скандували: "Ми не Росія".
Ja som bol :) pic.twitter.com/m5w7cebXzn— Michal Dobrodenka (@michaldobro) January 3, 2025
- 21 грудня 2024 року Фіцо заявив, що Зеленський нібито висував йому "абсурдні пропозиції" в контексті транзиту російського газу і вступу України в НАТО.
- 22 грудня Фіцо раптово приїхав до Росії без оголошення візиту.
- У Словаччині назвали візит Фіцо до Путіна "зрадою" союзників та інтересів країни.
- Фіцо розповів подробиці розмови з Путіним. За його словами, говорили про війну Росії проти України та транзит газу.