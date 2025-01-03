"Фіцо, їдь до Москви". У Словаччині тисячі людей протестують проти прем'єра – відео

Фото: vittok/Х

У словацькій столиці Братиславі тисячі людей вишли на протест: їм не подобається зовнішня політика прем'єра Роберта Фіцо, який наприкінці 2024 року їздив до диктатора Володимира Путіна у Москву. Про це пише Aktuality.

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За даними журналістів, на вулиці міста вийшли понад 4000 словаків. Вони тримають плакати з написами "Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій", а також "Словаччино, стережись, окупація почалася".

Протестувальники отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори, на яких з одного боку було написано "Зрада", а з іншого — гасло "Ми – Європа". Учасники протесту розмахували прапорами Євросоюзу та Словаччини, а також звучав гімн ЄС, який організатори визначили як "наш гімн".

Сікора підкреслив важливість об'єднання громадського сектора з опозицією та закликав опозиційних політиків "взяти себе в руки" та об'єднатися проти зла.

На мітингу, спрямованому проти уряду Фіцо, промовці заявили: "Ми не російська ганчірка", стверджуючи, що прем'єр хоче віддати Словаччину Росії. Організатори та натовп скандували: "Ми не Росія".

Ja som bol :) pic.twitter.com/m5w7cebXzn — Michal Dobrodenka (@michaldobro) January 3, 2025