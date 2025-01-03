У Словаччині два тижні шукали Фіцо після зустрічі з Путіним. Журналісти з'ясували, де він

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА / JAKUB GAVLAK)

Впродовж двох тижнів у Словаччині не було офіційної інформації про місцеперебування прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Врешті-решт з'ясувалося, що він, ймовірно, перебуває у люксовому готелі у В’єтнамі, пише видання Dennik N.

Як зазначили журналісти, востаннє відоме місце перебування Фіцо було 22 грудня, коли він був у Росії для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Однак з того часу уряд не відповідав на запити щодо його місцеперебування, а також не надав додаткової інформації про його поїздку.

З того часу Фіцо лише публікував відео в соцмережах, але не можна було точно визначити, де він перебуває, оскільки фон на відео був розмитим, не було видно вікон чи інших орієнтирів.

У Словаччині почали ходити чутки, що прем'єр міг поїхати до Дубаю на святковий період. Проте, за даними журналістів, останнє відео, де Фіцо критикував президента Володимира Зеленського, було знято у розкішному готелі Capella Hanoi в столиці В’єтнаму. Місцеперебування Фіцо було встановлено за допомогою деталей на фоні, зокрема старовинного телефона та штор.

Capella Hanoi — це п'ятизірковий готель з рестораном, який має зірку Мішлен і розташований у центрі Ханою. Сума за ніч у номерах готелю складає близько 5500 євро, з податками — до 6200 євро. Журналісти намагалися зв'язатися з Фіцо через готель, але їхній дзвінок залишився без відповіді, і адміністратор повідомив, що, ймовірно, прем'єр не в номері.