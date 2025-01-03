В Словакии две недели искали Фицо после встречи с Путиным. Журналисты выяснили, где он

Роберт Фицо (Фото: ЕРА / JAKUB GAVLAK)

В течение двух недель в Словакии не было официальной информации о местонахождении премьер-министра Роберта Фицо. В конце концов выяснилось, что он, вероятно, находится в люксовом отеле во Вьетнаме, пишет издание Dennik N.

Как отметили журналисты, в последний раз известное место пребывания Фицо было 22 декабря, когда он был в России для встречи с диктатором Владимиром Путиным. Однако с тех пор правительство не отвечало на запросы о его местонахождении, а также не предоставило дополнительной информации о его поездке.

С тех пор Фицо только публиковал видео в соцсетях, но нельзя было точно определить, где он находится, поскольку фон на видео был размыт, не было видно окон или других ориентиров.

В Словакии начали ходить слухи, что премьер мог поехать в Дубай на праздничный период. Однако, по данным журналистов, последнее видео, где Фицо критиковал президента Владимира Зеленского, было снято в роскошном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама. Местонахождение Фицо было установлено с помощью деталей на фоне, в частности старинного телефона и штор.

Capella Hanoi – это пятизвездочный отель с рестораном, который имеет звезду Мишлен и расположен в центре Ханоя. Сумма за ночь в номерах отеля составляет около 5500 евро, с налогами — до 6200 евро. Журналисты пытались связаться с Фицо через отель, но их звонок остался без ответа, и администратор сообщил, что, вероятно, премьер не в номере.

21 декабря 2024 года Фицо заявил, что Зеленский якобы выдвигал ему "абсурдные предложения" в контексте транзита российского газа и вступления Украины в НАТО.

22 декабря Фицо внезапно приехал в Россию без объявления визита.

В Словакии назвали визит Фицо к Путину "изменой" союзников и интересов страны.

Фицо рассказал подробности разговора с Путиным. По его словам, говорили о войне России против Украины и транзите газа.