Словакия продолжит поставлять электроэнергию в Украину, несмотря на угрозы – Novinky

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Словакия продолжит поставлять в Украину электроэнергию, несмотря на угрозы премьера Роберта Фицо на фоне прекращения транзита российского газа. Об этом сообщает портал Novinky.

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Отмечается, что словацкий оператор электросетей SEPS, подконтрольный государству, готов предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии согласно соглашению с Укрэнерго о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи.

Словацкая компания также обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии через все участки в стандартном режиме.

Прошлой весной SEPS продлила контракт на аварийную поставку электроэнергии в Украину еще на год, что позволяет передавать до 150 МВт в ее энергосистему.

27 декабря 2024 года Фицо заявил, что Словакия может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории.

На следующий день Зеленский ответил на угрозы, заявив, что Фицо, вероятно, получил поручение от российского диктатора Владимира Путина открыть "второй энергетический фронт против Украины".

В МИД сравнили Фицо с Путиным и напомнили, что Украина платит за импорт электроэнергии из Словакии "немалые средства".