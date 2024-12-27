Фицо шантажирует Украину электроэнергией из-за транзита российского газа

Фицо заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января является не только политическим жестом, но и "крайне дорогим шагом"

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может прекратить поставлять электроэнергию в Украину из-за того, что Киев не соглашается возобновить транзит российского газа по своей территории. Соответствующее видео он опубликовал на странице Facebook.

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Фицо заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января является не только политическим жестом, но и "крайне дорогим шагом", по результатам которого, по его словам, придется платить Евросоюзу.

"После 1 января мы оценим ситуацию и возможные взаимные меры против Украины. В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, крайне необходимой Украине во время отключений сети", – сказал глава словацкого правительства.

После расторжения контракта между Газпромом и австрийской OMV Словакия остается последним крупным потребителем российского газа, который получает его через Украину.

18 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, что представит Европейской комиссии план сохранения транзита газа через Украину.

Премьер Денис Шмыгаль объявил, что Украина прекратит транзит российского газа 1 января в семь часов утра.