Фіцо шантажує Україну електроенергією через транзит російського газу

Фіцо заявив, що рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня є не лише політичним жестом, а й "вкрай дорогим кроком"

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією. Відповідне відео він опублікував на сторінці у Facebook.

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Фіцо заявив, що рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня є не лише політичним жестом, а й "вкрай дорогим кроком", за наслідки якого, за його словами, доведеться платити Євросоюзу.

"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі", – сказав глава словацького уряду.