Фіцо шантажує Україну електроенергією через транзит російського газу
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну через те, що Київ не погоджується відновити транзит російського газу своєю територією. Відповідне відео він опублікував на сторінці у Facebook.
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Фіцо заявив, що рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня є не лише політичним жестом, а й "вкрай дорогим кроком", за наслідки якого, за його словами, доведеться платити Євросоюзу.
"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі", – сказав глава словацького уряду.
- Після розірвання контракту між Газпромом і австрійською OMV Словаччина залишається останнім великим споживачем російського газу, який отримує через Україну.
- 18 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що представить Європейській комісії план збереження транзиту газу через Україну.
- Прем'єр Денис Шмигаль оголосив, що Україна припинить транзит російського газу 1 січня о сьомій годині ранку.